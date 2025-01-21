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"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть

"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть - 21.01.2025, ПРАЙМ

"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть

Время автомобильной грузоперевозки из России в Армению в период с декабря 2024 года до середины января текущего года увеличилось на треть по сравнению с двумя... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T04:00+0300

2025-01-21T04:00+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Время автомобильной грузоперевозки из России в Армению в период с декабря 2024 года до середины января текущего года увеличилось на треть по сравнению с двумя предыдущими месяцами в связи с увеличением числа проверок российских грузовиков на грузинской границе и ухудшением погодных условий, влияющих на работу погранпропуска, сообщили РИА Новости в российской логистической компании "ПЭК". "Время перевозки из Москвы в Ереван увеличилось на 34%, до 14-30 дней, из Владикавказа в столицу Армении – на 40%, до 8-10 дней в зависимости от погодных условий на КПП "Верхний Ларс", - рассказали в компании, указав, что речь идет о периоде с декабря прошлого года по середину января 2025-го. Как уточнили в пресс-службе, логистам становится сложнее прогнозировать время прибытия отправлений в связи с увеличением количества проверок российских грузовиков на грузинской границе, которые занимают в среднем от четырех до шести дней, а в некоторых случаях - до 27 дней. "Чаще всего таможенные органы Грузии проверяют грузовики, в полуприцепах которых следуют отправления для разных получателей. Такие транспортные средства перенаправляют на терминал, расположенный в 167 км от "Верхнего Ларса", - пояснил директор филиала "ПЭК" в Ереване Сурен Мовсисян. Он считает, что для избежания дальнейшего роста сроков доставки и более точного их прогнозирования, нужно запустить единый портал с критериями, на основе которых грузы будут подлежать осмотру. Еще одной причиной январских задержек, по словам Мовсисяна, являются ухудшения погодных условий, из-за которых работа в "Верхнем Ларсе" останавливается. Он уточнил, что в остальное время компания не наблюдает затруднений на данном погранпереходе, а благодаря реконструкции с российской стороны, среднее время пересечения границы по итогам 2024 года сократилось на 10-15% по сравнению с 2023 годом.

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