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"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть - 21.01.2025, ПРАЙМ
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"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть
"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть - 21.01.2025, ПРАЙМ
"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть
Время автомобильной грузоперевозки из России в Армению в период с декабря 2024 года до середины января текущего года увеличилось на треть по сравнению с двумя... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T04:00+0300
2025-01-21T04:00+0300
бизнес
россия
экономика
москва
армения
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Время автомобильной грузоперевозки из России в Армению в период с декабря 2024 года до середины января текущего года увеличилось на треть по сравнению с двумя предыдущими месяцами в связи с увеличением числа проверок российских грузовиков на грузинской границе и ухудшением погодных условий, влияющих на работу погранпропуска, сообщили РИА Новости в российской логистической компании "ПЭК". "Время перевозки из Москвы в Ереван увеличилось на 34%, до 14-30 дней, из Владикавказа в столицу Армении – на 40%, до 8-10 дней в зависимости от погодных условий на КПП "Верхний Ларс", - рассказали в компании, указав, что речь идет о периоде с декабря прошлого года по середину января 2025-го. Как уточнили в пресс-службе, логистам становится сложнее прогнозировать время прибытия отправлений в связи с увеличением количества проверок российских грузовиков на грузинской границе, которые занимают в среднем от четырех до шести дней, а в некоторых случаях - до 27 дней. "Чаще всего таможенные органы Грузии проверяют грузовики, в полуприцепах которых следуют отправления для разных получателей. Такие транспортные средства перенаправляют на терминал, расположенный в 167 км от "Верхнего Ларса", - пояснил директор филиала "ПЭК" в Ереване Сурен Мовсисян. Он считает, что для избежания дальнейшего роста сроков доставки и более точного их прогнозирования, нужно запустить единый портал с критериями, на основе которых грузы будут подлежать осмотру. Еще одной причиной январских задержек, по словам Мовсисяна, являются ухудшения погодных условий, из-за которых работа в "Верхнем Ларсе" останавливается. Он уточнил, что в остальное время компания не наблюдает затруднений на данном погранпереходе, а благодаря реконструкции с российской стороны, среднее время пересечения границы по итогам 2024 года сократилось на 10-15% по сравнению с 2023 годом.
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бизнес, россия, москва, армения, ереван
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, АРМЕНИЯ, Ереван
04:00 21.01.2025
 
"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть

"ПЭК": время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Время автомобильной грузоперевозки из России в Армению в период с декабря 2024 года до середины января текущего года увеличилось на треть по сравнению с двумя предыдущими месяцами в связи с увеличением числа проверок российских грузовиков на грузинской границе и ухудшением погодных условий, влияющих на работу погранпропуска, сообщили РИА Новости в российской логистической компании "ПЭК".
"Время перевозки из Москвы в Ереван увеличилось на 34%, до 14-30 дней, из Владикавказа в столицу Армении – на 40%, до 8-10 дней в зависимости от погодных условий на КПП "Верхний Ларс", - рассказали в компании, указав, что речь идет о периоде с декабря прошлого года по середину января 2025-го.
Как уточнили в пресс-службе, логистам становится сложнее прогнозировать время прибытия отправлений в связи с увеличением количества проверок российских грузовиков на грузинской границе, которые занимают в среднем от четырех до шести дней, а в некоторых случаях - до 27 дней.
"Чаще всего таможенные органы Грузии проверяют грузовики, в полуприцепах которых следуют отправления для разных получателей. Такие транспортные средства перенаправляют на терминал, расположенный в 167 км от "Верхнего Ларса", - пояснил директор филиала "ПЭК" в Ереване Сурен Мовсисян.
Он считает, что для избежания дальнейшего роста сроков доставки и более точного их прогнозирования, нужно запустить единый портал с критериями, на основе которых грузы будут подлежать осмотру.
Еще одной причиной январских задержек, по словам Мовсисяна, являются ухудшения погодных условий, из-за которых работа в "Верхнем Ларсе" останавливается. Он уточнил, что в остальное время компания не наблюдает затруднений на данном погранпереходе, а благодаря реконструкции с российской стороны, среднее время пересечения границы по итогам 2024 года сократилось на 10-15% по сравнению с 2023 годом.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВААРМЕНИЯЕреван
 
 
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