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Минфин предложил дополнить перечень стратегически важных товаров и ресурсов

Минфин предложил дополнить перечень стратегически важных товаров и ресурсов - 21.01.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил дополнить перечень стратегически важных товаров и ресурсов

Минфин РФ предложил расширить перечень стратегически важных товаров и ресурсов в части алкогольной и табачной продукции, а также включить в него ряд новых... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T19:10+0300

2025-01-21T19:10+0300

2025-01-21T19:10+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил расширить перечень стратегически важных товаров и ресурсов в части алкогольной и табачной продукции, а также включить в него ряд новых позиций – в частности, злаки, удобрения, инертные газы, некоторые редкоземельные металлы. Разработанный министерством проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Соответствующие изменения предлагается внести в постановление правительства № 923 для усиления борьбы с контрабандой товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас в перечень стратегически важных товаров и ресурсов входят алкогольная и табачная продукция; драгоценные металлы, изделия из них, а также из природного жемчуга; драгоценные камни, черные и цветные металлы; ряд других сырьевых товаров. Наказание за незаконный ввоз таких товаров и ресурсов предусмотрено статьей 226 Уголовного кодекса. В пояснительной записке к проекту необходимость расширения перечня в части алкогольной и табачной продукции объясняется тем, что сейчас в РФ нет уголовной ответственности за контрабанду сырья для производства табачной, никотиносодержащей и алкогольной продукции, что способствует ввозу в РФ некачественного сырья, в том числе из других государств ЕАЭС. В итоге из такого сырья в России изготавливается конечный продукт с нарушением требований к качеству и безопасности. Доля незаконного оборота никотиносодержащей продукции сократилась, но по-прежнему остается значительной, указывает Минфин. При этом нет действенных мер предотвращения нелегального ввоза этой продукции, поскольку она ввозится "либо под видом товаров народного потребления, либо с заявлением недостоверных сведений о количественном содержании никотина в товаре, что исключает отнесение его к категории товаров, оборот которых запрещен". Также в перечень предлагается добавить ряд новых позиций: злаки, зернобобовые и масличные культуры, минеральные и химические удобрения, инертные газы, некоторые редкоземельные металлы и смеси этих металлов. Как следует из пояснительной записки, включение этих товаров представляет "особый интерес для стратегического развития Российской Федерации". "При этом в отношении злаковых, зернобобовых и масличных культур имеют место тенденции, связанные с ростом объема экспорта указанных товаров на фоне значительного роста их стоимости в рублевом эквиваленте", - отмечается в записке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин рф, товары, перечень