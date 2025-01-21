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В бюджете Приднестровья будут серьезные изменения из-за энергокризиса

В бюджете Приднестровья будут серьезные изменения из-за энергокризиса - 21.01.2025, ПРАЙМ

В бюджете Приднестровья будут серьезные изменения из-за энергокризиса

В бюджете непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) будут серьёзные изменения из-за энергетического кризиса, сообщила во вторник пресс-служба... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:34+0300

2025-01-21T14:34+0300

2025-01-21T14:34+0300

энергетика

приднестровье

молдавия

электроэнергия

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ТИРАСПОЛЬ, 21 янв - ПРАЙМ. В бюджете непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) будут серьёзные изменения из-за энергетического кризиса, сообщила во вторник пресс-служба приднестровского лидера Вадима Красносельского. В минувшую среду Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обращался к Санду с просьбой открыть путь газоснабжению ПМР из РФ. В понедельник Красносельский заявил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. "На совещании (заседании Совета безопасности – ред.) обсуждали и приднестровский бюджет, параметры которого претерпят серьезные изменения в связи происходящими в стране событиями, повлекшими серьезное выпадение доходов и рост расходов. Должностным лицам даны текущие поручения, поставлены задачи. Все готовы к оперативному реагированию на изменение ситуации", - говорится в сообщении. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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приднестровье, молдавия, электроэнергия