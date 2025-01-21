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Доля застрахованных посевов в России достигла рекордного уровня

Доля застрахованных посевов в России достигла рекордного уровня - 21.01.2025, ПРАЙМ

Доля застрахованных посевов в России достигла рекордного уровня

Аграрии в прошлом году впервые застраховали целых 16,3 миллиона гектаров (или более 20%) сельхозплощадей в России, прирост за год составил 31%, сообщает... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T18:21+0300

2025-01-21T18:21+0300

2025-01-21T18:22+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аграрии в прошлом году впервые застраховали целых 16,3 миллиона гектаров (или более 20%) сельхозплощадей в России, прирост за год составил 31%, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). "За 2024 год аграрии России застраховали почти 16,3 миллиона гектаров посевов в 73 регионах РФ... По сравнению с данными оперативной отчетности членов НСА на 31 декабря 2023, прирост застрахованной площади составил 31%", - подвел результаты года НСА. "Учитывая, что по данным Росстата посевные площади РФ в 2024 году, за исключением личных хозяйств населения, составляют 78 миллионов гектаров, уже можно констатировать, что показатель застрахованного сева превысил 20% от обрабатываемых земель в стране. Такой уровень проникновения агрострахования достигнут в системе агрострахования РФ впервые с ее введения в 2016 году", - прокомментировал президент НСА Корней Биждов. "Показатели застрахованных площадей еще будут изменены в сторону увеличения по мере завершения учета осенней договорной кампании", - также отметил он. Уточняется, что почти 9,7 миллиона гектаров приходится на культуры весеннего сева и многолетние насаждения, 6,6 миллиона – на озимые, высеянные под урожай 2025 года. Как и ранее, сельхозпроизводители использовали для защиты урожая две субсидируемые программы: "мультирискового" страхования и защиты на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). Согласно сообщению НСА, программа страхования на случай ЧС продолжает пользоваться растущим спросом – застрахованная по ней площадь увеличилась по отношению к показателю на конец 2023 года на 57%, до 7,2 миллиона гектаров, договоры этого типа заключены в 56 субъектах РФ. По мультирисковой программе защиту получили 9,1 миллиона гектаров посевов в 72 субъектах РФ, прирост к результатам годом ранее – 19%.

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россия, нса, сельское хозяйство, апк, посевы