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Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ - 21.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ
Новый президент США Дональд Трамп повременит с введением новых пошлин, но призовет к пересмотру торговых отношений со странами. Об этом говорится в материале... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:05+0300
2025-01-21T14:05+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп повременит с введением новых пошлин, но призовет к пересмотру торговых отношений со странами. Об этом говорится в материале издания Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства."Белый дом поручит агентствам "расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности... В документе не упоминаются немедленные пошлины", - сказано в публикации издания.Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести 25% пошлины против Мексики и Канады с 1 февраля и добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Он считает, что импортные пошлины важны для экономики США и являются ключевым инструментом в международной торговой политике.Вместе с тем, в меморандуме не упоминается немедленное введение пошлин. По информации источников, этот факт объясняется продолжающимися дебатами в команде Трампа о размере тарифов и странах, против которых они будут направлены.
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сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
14:05 21.01.2025
 
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ

Nikkei Asia: Трамп повременит с торговыми пошлинами, о которых обещал

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс
47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© Фото : Official The White House
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп повременит с введением новых пошлин, но призовет к пересмотру торговых отношений со странами. Об этом говорится в материале издания Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства.
"Белый дом поручит агентствам "расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности... В документе не упоминаются немедленные пошлины", - сказано в публикации издания.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести 25% пошлины против Мексики и Канады с 1 февраля и добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Он считает, что импортные пошлины важны для экономики США и являются ключевым инструментом в международной торговой политике.
Вместе с тем, в меморандуме не упоминается немедленное введение пошлин. По информации источников, этот факт объясняется продолжающимися дебатами в команде Трампа о размере тарифов и странах, против которых они будут направлены.
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС
11:52
 
ЭкономикаСШАДональд Трамппошлины
 
 
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