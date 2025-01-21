https://1prime.ru/20250121/poshliny-854347558.html
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ
Новый президент США Дональд Трамп повременит с введением новых пошлин, но призовет к пересмотру торговых отношений со странами. Об этом говорится в материале... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:05+0300
2025-01-21T14:05+0300
2025-01-21T14:05+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75b4d826f6f3e6684e8bf7c1b368ccd.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп повременит с введением новых пошлин, но призовет к пересмотру торговых отношений со странами. Об этом говорится в материале издания Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства."Белый дом поручит агентствам "расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности... В документе не упоминаются немедленные пошлины", - сказано в публикации издания.Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести 25% пошлины против Мексики и Канады с 1 февраля и добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Он считает, что импортные пошлины важны для экономики США и являются ключевым инструментом в международной торговой политике.Вместе с тем, в меморандуме не упоминается немедленное введение пошлин. По информации источников, этот факт объясняется продолжающимися дебатами в команде Трампа о размере тарифов и странах, против которых они будут направлены.
https://1prime.ru/20250121/tramp-854343584.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7fec8b02d1561a336b04891aec14994.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ
Nikkei Asia: Трамп повременит с торговыми пошлинами, о которых обещал
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп повременит с введением новых пошлин, но призовет к пересмотру торговых отношений со странами. Об этом говорится в материале издания Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства.
"Белый дом поручит агентствам "расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности... В документе не упоминаются немедленные пошлины", - сказано в публикации издания.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести 25% пошлины против Мексики и Канады с 1 февраля и добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Он считает, что импортные пошлины важны для экономики США и являются ключевым инструментом в международной торговой политике.
Вместе с тем, в меморандуме не упоминается немедленное введение пошлин. По информации источников, этот факт объясняется продолжающимися дебатами в команде Трампа о размере тарифов и странах, против которых они будут направлены.
Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС