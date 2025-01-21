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Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ

Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ - 21.01.2025, ПРАЙМ

Трамп повременит с введением торговых пошлин, пишут СМИ

Новый президент США Дональд Трамп повременит с введением новых пошлин, но призовет к пересмотру торговых отношений со странами. Об этом говорится в материале... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:05+0300

2025-01-21T14:05+0300

2025-01-21T14:05+0300

экономика

сша

дональд трамп

пошлины

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп повременит с введением новых пошлин, но призовет к пересмотру торговых отношений со странами. Об этом говорится в материале издания Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства."Белый дом поручит агентствам "расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности... В документе не упоминаются немедленные пошлины", - сказано в публикации издания.Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести 25% пошлины против Мексики и Канады с 1 февраля и добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Он считает, что импортные пошлины важны для экономики США и являются ключевым инструментом в международной торговой политике.Вместе с тем, в меморандуме не упоминается немедленное введение пошлин. По информации источников, этот факт объясняется продолжающимися дебатами в команде Трампа о размере тарифов и странах, против которых они будут направлены.

https://1prime.ru/20250121/tramp-854343584.html

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сша, дональд трамп, пошлины