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Число погибших при пожаре на турецком курорте выросло до десяти

Число погибших при пожаре на турецком курорте выросло до десяти - 21.01.2025, ПРАЙМ

Число погибших при пожаре на турецком курорте выросло до десяти

По последним данным, число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецком городе Болу увеличилось до десяти человек, 32 человека пострадали. Об этом сообщил... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T09:25+0300

2025-01-21T09:25+0300

2025-01-21T09:25+0300

происшествия

турция

пожар

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СТАМБУЛ, 21 янв - ПРАЙМ. По последним данным, число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецком городе Болу увеличилось до десяти человек, 32 человека пострадали. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая."По предварительным оценкам, погибли десять человек, пострадали 32", - отметил министр в социальной сети Х.Ерликая отметил, что пожар произошел в одном из отелей курорта, сообщение о нем поступило в 03:27 по местному времени. В настоящее время в ликвидации последствий происшествия задействованы 267 сотрудников различных служб.

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турция, пожар