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Количество жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76
Количество жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76 - 21.01.2025, ПРАЙМ
Количество жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76
Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу увеличилось до 76. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T22:21+0300
2025-01-21T22:21+0300
2025-01-21T22:27+0300
происшествия
турция
пожар
горнолыжный курорт
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СТАМБУЛ, 21 янв – ПРАЙМ. Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу увеличилось до 76. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Огонь охватил здание отеля в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись, связав узлы из простыней. Ранее сообщалось о гибели 66 человек. По словам министра, в рамках расследования пожара задержаны девять человек, в том числе владелец гостиницы. Ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что отель на турецком курорте Карталкая регулярно проверяли и пожарные службы не обнаружили недочетов.
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турция, пожар, горнолыжный курорт
Происшествия, ТУРЦИЯ, пожар, горнолыжный курорт
Количество жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76
Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Болу увеличилось до 76
СТАМБУЛ, 21 янв – ПРАЙМ. Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу увеличилось до 76. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Огонь охватил здание отеля в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись, связав узлы из простыней. Ранее сообщалось о гибели 66 человек.
По словам министра, в рамках расследования пожара задержаны девять человек, в том числе владелец гостиницы.
Ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что отель на турецком курорте Карталкая регулярно проверяли и пожарные службы не обнаружили недочетов.
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