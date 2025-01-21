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Количество жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76

Количество жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76 - 21.01.2025, ПРАЙМ

Количество жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76

Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу увеличилось до 76. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T22:21+0300

2025-01-21T22:21+0300

2025-01-21T22:27+0300

происшествия

турция

пожар

горнолыжный курорт

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СТАМБУЛ, 21 янв – ПРАЙМ. Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу увеличилось до 76. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Огонь охватил здание отеля в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись, связав узлы из простыней. Ранее сообщалось о гибели 66 человек. По словам министра, в рамках расследования пожара задержаны девять человек, в том числе владелец гостиницы. Ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что отель на турецком курорте Карталкая регулярно проверяли и пожарные службы не обнаружили недочетов.

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турция

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турция, пожар, горнолыжный курорт