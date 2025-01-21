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ЦБ отметил рост профицита текущего платежного баланса России
ЦБ отметил рост профицита текущего платежного баланса России - 21.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост профицита текущего платежного баланса России
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛ $53,8 МЛРД ПРОТИВ $50,1 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ – ОЦЕНКА ЦБ | 21.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛ $53,8 МЛРД ПРОТИВ $50,1 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ – ОЦЕНКА ЦБПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ ТОВАРАМИ В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛ $122,6 МЛРД ПРОТИВ $121,6 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ – ОЦЕНКА ЦБ
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профицит торгового баланса
Банк России, профицит торгового баланса
ЦБ отметил рост профицита текущего платежного баланса России
ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2024 г составил 53,8 млрд долларов
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛ $53,8 МЛРД ПРОТИВ $50,1 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ – ОЦЕНКА ЦБ
ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ ТОВАРАМИ В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛ $122,6 МЛРД ПРОТИВ $121,6 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ – ОЦЕНКА ЦБ