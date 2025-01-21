https://1prime.ru/20250121/profitsit-854353381.html
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России товарами
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России товарами - 21.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России товарами
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в 2024 году выросло на 1% по сравнению с 2023 годом и составило 122,6 миллиарда долларов, следует из... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T16:17+0300
2025-01-21T16:17+0300
2025-01-21T16:45+0300
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6edbec65cda03dd2bcb7f597633c9d17.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в 2024 году выросло на 1% по сравнению с 2023 годом и составило 122,6 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами в 2024 году сохранился на уровне 2023 года и составил 122,6 миллиарда долларов США за счет пропорционального снижения экспорта и импорта", - сообщил регулятор. В декабре 2024 года профицит баланса внешней торговли товарами оставался стабильным и составил 5,6 миллиарда долларов, добавляется в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ec895763a6bb7a5114616f0bf609226.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России товарами
ЦБ: профицит внешней торговли России товарами в 2024 году вырос до $122,6 млрд
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в 2024 году выросло на 1% по сравнению с 2023 годом и составило 122,6 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами в 2024 году сохранился на уровне 2023 года и составил 122,6 миллиарда долларов США за счет пропорционального снижения экспорта и импорта", - сообщил регулятор.
В декабре 2024 года профицит баланса внешней торговли товарами оставался стабильным и составил 5,6 миллиарда долларов, добавляется в сообщении.