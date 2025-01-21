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ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России товарами

ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России товарами - 21.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России товарами

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в 2024 году выросло на 1% по сравнению с 2023 годом и составило 122,6 миллиарда долларов, следует из... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T16:17+0300

2025-01-21T16:17+0300

2025-01-21T16:45+0300

банк россии

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в 2024 году выросло на 1% по сравнению с 2023 годом и составило 122,6 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами в 2024 году сохранился на уровне 2023 года и составил 122,6 миллиарда долларов США за счет пропорционального снижения экспорта и импорта", - сообщил регулятор. В декабре 2024 года профицит баланса внешней торговли товарами оставался стабильным и составил 5,6 миллиарда долларов, добавляется в сообщении.

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2025

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