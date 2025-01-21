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Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая
Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая - 21.01.2025, ПРАЙМ
Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая
Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:44+0300
2025-01-21T12:44+0300
владимир путин
россия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции."Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - подчеркнул Путин.Российский лидер подчеркнул, что связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры. "Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами", - отметил президент."Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.
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владимир путин, россия, китай, си цзиньпин
Владимир Путин, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин
12:44 21.01.2025
 
Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая

Путин: всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их развития

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
"Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - подчеркнул Путин.
Российский лидер подчеркнул, что связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры. "Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами", - отметил президент.
"Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.
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