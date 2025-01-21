https://1prime.ru/20250121/putin-854344974.html
Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая
Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая - 21.01.2025, ПРАЙМ
Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая
Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:44+0300
2025-01-21T12:44+0300
2025-01-21T12:44+0300
владимир путин
россия
китай
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852337356_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_db94d63f45c4fd4bc6e5000389b1b7f2.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции."Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - подчеркнул Путин.Российский лидер подчеркнул, что связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры. "Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами", - отметил президент."Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.
https://1prime.ru/20241231/si-853972692.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852337356_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_9a554f44f55d7ad267a8e92995645db4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, китай, си цзиньпин
Владимир Путин, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин
Путин отметил всестороннее укрепление отношений России и Китая
Путин: всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их развития
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
"Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - подчеркнул Путин.
Российский лидер подчеркнул, что связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры. "Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами", - отметил президент.
"Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.
Си Цзиньпин оценил уровень доверия между Россией и Китаем