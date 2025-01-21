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Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири — 2"
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири — 2" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири — 2"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири-2" во время видеоконференции. Об этом сообщил помощник главы... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:43+0300
2025-01-21T15:43+0300
2025-01-21T15:43+0300
энергетика
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири-2" во время видеоконференции. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами."Обсуждался ход реализации и других крупных совместных энергетических проектов, отмечалась топографика, идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы например, "Сила Сибири-2", - отметил Ушаков."Сила Сибири-2" является продолжением энергетического проекта "Сила Сибири" между Россией и Китаем, который уже строится и будет служить для поставок газа в Китай. Эти проекты являются частью укрепления энергетического сотрудничества между двумя странами.
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россия, китай, сила сибири 2
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири — 2"
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири — 2"
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири-2" во время видеоконференции. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
"Обсуждался ход реализации и других крупных совместных энергетических проектов, отмечалась топографика, идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы например, "Сила Сибири-2", - отметил Ушаков.
"Сила Сибири-2" является продолжением энергетического проекта "Сила Сибири" между Россией и Китаем, который уже строится и будет служить для поставок газа в Китай. Эти проекты являются частью укрепления энергетического сотрудничества между двумя странами.
Китай может заинтересовать альтернатива "Силе Сибири — 2", считает эксперт