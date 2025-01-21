https://1prime.ru/20250121/putin-854361342.html

Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС

Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС - 21.01.2025, ПРАЙМ

Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и нескольких других государств в содействии достижению соглашения Израиля и движения... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T19:47+0300

2025-01-21T19:47+0300

2025-01-21T20:16+0300

политика

россия

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владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

израиль

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и нескольких других государств в содействии достижению соглашения Израиля и движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что в этой связи Путин "дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей".Кроме того, Путин и ас-Сиси обменялись мнениями о положении дел в Сирии и акцентировали необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также обеспечения законных прав всех ее граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.

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египет

израиль

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россия, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, израиль