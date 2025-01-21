https://1prime.ru/20250121/putin-854361342.html
Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС
Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС - 21.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и нескольких других государств в содействии достижению соглашения Израиля и движения... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T19:47+0300
2025-01-21T19:47+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и нескольких других государств в содействии достижению соглашения Израиля и движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что в этой связи Путин "дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей".Кроме того, Путин и ас-Сиси обменялись мнениями о положении дел в Сирии и акцентировали необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также обеспечения законных прав всех ее граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.
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россия, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, израиль
Политика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, ИЗРАИЛЬ
Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС
Путин высоко оценил усилия Египта по посредничеству в сделке Израиля и ХАМАС
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и нескольких других государств в содействии достижению соглашения Израиля и движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и ХАМАС.
Отмечается, что в этой связи Путин "дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей".
Кроме того, Путин и ас-Сиси обменялись мнениями о положении дел в Сирии и акцентировали необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также обеспечения законных прав всех ее граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.
Путин высказался о разрешении конфликта на Украине