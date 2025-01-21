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"Вызов для Украины". В Раде забеспокоились из-за одного решения Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ
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"Вызов для Украины". В Раде забеспокоились из-за одного решения Трампа
"Вызов для Украины". В Раде забеспокоились из-за одного решения Трампа - 21.01.2025, ПРАЙМ
"Вызов для Украины". В Раде забеспокоились из-за одного решения Трампа
Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко считает, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней большой вызов для | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:59+0300
2025-01-21T12:59+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
верховная рада
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко считает, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней большой вызов для Украины.Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США."Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней. Будет ли он распространяться на Украину и на все действующие проекты, будет ли какая-то приостановка сейчас?" - сказал Тарасенко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.При этом он считает, что уже действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на 90 дней. "Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование. Те договоры, которые были начаты в 2024 году - в частности, программы на пять лет, - будут продолжать действовать. Мне кажется, любой руководитель, вступая в должность, должен провести аудит… Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться", - добавил Тарасенко.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, дональд трамп, верховная рада
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Верховная рада
12:59 21.01.2025
 
"Вызов для Украины". В Раде забеспокоились из-за одного решения Трампа

Тарасенко: решение Трампа приостановить помощь странам стало вызовом для Украины

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко считает, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней большой вызов для Украины.
Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.
"Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней. Будет ли он распространяться на Украину и на все действующие проекты, будет ли какая-то приостановка сейчас?" - сказал Тарасенко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
При этом он считает, что уже действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на 90 дней. "Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование. Те договоры, которые были начаты в 2024 году - в частности, программы на пять лет, - будут продолжать действовать. Мне кажется, любой руководитель, вступая в должность, должен провести аудит… Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться", - добавил Тарасенко.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам
09:10
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВерховная рада
 
 
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