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Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем

Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем - 21.01.2025, ПРАЙМ

Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем

Свыше 95% взаиморасчетов между Россией и Китаем идет в нацвалютах — рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:26+0300

2025-01-21T15:26+0300

2025-01-21T15:27+0300

экономика

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москва

юрий ушаков

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си цзиньпин

расчеты в нацвалютах

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Свыше 95% взаиморасчетов между Россией и Китаем идет в нацвалютах — рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Ушакова, масштабы финансового сотрудничества между двумя странами наращиваются. "Уже свыше 95 (процентов) расчетов осуществляется в рублях и в юанях", — заявил по итогам переговоров лидеров двух стран Ушаков и отметил, что Москва и Пекин также реализуют много совместных инвестпроектов.

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