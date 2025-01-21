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Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем
Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем - 21.01.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем
Свыше 95% взаиморасчетов между Россией и Китаем идет в нацвалютах — рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:26+0300
2025-01-21T15:27+0300
экономика
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
расчеты в нацвалютах
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Свыше 95% взаиморасчетов между Россией и Китаем идет в нацвалютах — рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Ушакова, масштабы финансового сотрудничества между двумя странами наращиваются. "Уже свыше 95 (процентов) расчетов осуществляется в рублях и в юанях", — заявил по итогам переговоров лидеров двух стран Ушаков и отметил, что Москва и Пекин также реализуют много совместных инвестпроектов.
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россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, расчеты в нацвалютах
15:26 21.01.2025 (обновлено: 15:27 21.01.2025)
 
Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем

Ушаков: более 95% расчетов между РФ и Китаем осуществляются в рублях и юанях

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Свыше 95% взаиморасчетов между Россией и Китаем идет в нацвалютах — рублях и юанях, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам Ушакова, масштабы финансового сотрудничества между двумя странами наращиваются.
"Уже свыше 95 (процентов) расчетов осуществляется в рублях и в юанях", — заявил по итогам переговоров лидеров двух стран Ушаков и отметил, что Москва и Пекин также реализуют много совместных инвестпроектов.
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15:22
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпинрасчеты в нацвалютах
 
 
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