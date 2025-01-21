https://1prime.ru/20250121/razgovor-854344144.html
Си Цзиньпин и Путин провели видеоразговор
Си Цзиньпин и Путин провели видеоразговор - 21.01.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин и Путин провели видеоразговор
Во вторник состоялась видеоконференция между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:13+0300
2025-01-21T12:13+0300
2025-01-21T12:45+0300
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376973_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_7e36a6012e662ef957d2150afe36b5f6.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Во вторник состоялась видеоконференция между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.Согласно сообщению, глава КНР во время разговора находился в Доме народных собраний в Пекине.В ходе разговора глава государства Владимир Путин отметил, что укрепления отношений Москвы и Пекина соответствует задачам их развития."Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - подчеркнул Путин.Си Цзиньпин в свою очередь заметил, что Пекин намерен вывести на новую высоту отношения с Москвой и вместе противостоять внешней неопределенности."В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - отметил китайский лидер.Ранее СМИ сообщали, что 17 января китайский лидер телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20241212/medvedev-853519653.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376973_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_ac86ebaf5d2f256159379b1efff034b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин и Путин провели видеоразговор
Центральное ТВ Китая: Си Цзиньпин и Путин провели видеоразговор
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Во вторник состоялась видеоконференция между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, глава КНР во время разговора находился в Доме народных собраний в Пекине.
В ходе разговора глава государства Владимир Путин отметил, что укрепления отношений Москвы и Пекина соответствует задачам их развития.
"Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - подчеркнул Путин.
Си Цзиньпин в свою очередь заметил, что Пекин намерен вывести на новую высоту отношения с Москвой и вместе противостоять внешней неопределенности.
"В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - отметил китайский лидер.
Ранее СМИ сообщали, что 17 января китайский лидер телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.
Медведев привез Си Цзиньпину "личное послание" от Путина