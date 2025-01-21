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Си Цзиньпин и Путин провели видеоразговор

Си Цзиньпин и Путин провели видеоразговор - 21.01.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин и Путин провели видеоразговор

Во вторник состоялась видеоконференция между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T12:13+0300

2025-01-21T12:13+0300

2025-01-21T12:45+0300

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Во вторник состоялась видеоконференция между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.Согласно сообщению, глава КНР во время разговора находился в Доме народных собраний в Пекине.В ходе разговора глава государства Владимир Путин отметил, что укрепления отношений Москвы и Пекина соответствует задачам их развития."Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - подчеркнул Путин.Си Цзиньпин в свою очередь заметил, что Пекин намерен вывести на новую высоту отношения с Москвой и вместе противостоять внешней неопределенности."В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - отметил китайский лидер.Ранее СМИ сообщали, что 17 января китайский лидер телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.

https://1prime.ru/20241212/medvedev-853519653.html

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин