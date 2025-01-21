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"Росгосстрах" назвал сумму выплат за поврежденное жилье и имущество физлиц

"Росгосстрах" назвал сумму выплат за поврежденное жилье и имущество физлиц - 21.01.2025, ПРАЙМ

"Росгосстрах" назвал сумму выплат за поврежденное жилье и имущество физлиц

Общий объем выплат "Росгосстраха" в прошлом году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,4 миллиарда рублей, на 18,7% больше, чем... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:49+0300

2025-01-21T15:49+0300

2025-01-21T15:50+0300

экономика

россия

росгосстрах

страховые выплаты физлицам

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Общий объем выплат "Росгосстраха" в прошлом году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,4 миллиарда рублей, на 18,7% больше, чем годом ранее, сообщает компания. "Общий объем выплат "Росгосстраха" в 2024 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,4 миллиарда рублей - эта сумма на 18,7% больше, чем годом ранее. Таким образом, каждый рабочий день страховая компания возмещала своим клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество порядка 9,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Владельцы строений (домов, дач, гаражей, бань) обращались в компанию по страховым случаям чаще, чем хозяева квартир - их доля в общем количестве поступивших в "Росгосстрах" заявлений по имущественным рискам составила порядка 70%, и эти пропорции по сравнению с 2023 годом изменились незначительно, отмечает начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. Сообщается, что причиной 62,5% обращений по страховым случаям стал ущерб у из-за природных явлений - затоплений, ураганов, града. Однако если говорить о деньгах, то самые крупные страховые выплаты были из-за ущерба после пожаров. Самая большая выплата по "огневым" рискам в прошлом году - почти 19 миллионов рублей - была за сгоревший коттедж в подмосковном Серпухове, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. "Сумма страхового возмещения за весенние паводки в прошлом году в 4,8 раза превысила ту, что была годом ранее. Но даже эти деньги не идут ни в какое сравнение с выплатами после пожаров: так, на "огневые" риски в 2024 году пришлось 18% страховых случаев, при этом выплаты по ним составили 67% в общем объеме", - сказала Серова. На третьем месте по заявлениям - аварии коммунальных систем, на них пришлось 12,5% обращений клиентов компании. Как и годом ранее, на четвертом месте среди страховых случаев в частном секторе оказались кражи - по ним поступило порядка 5% заявлений, и это на 2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Средняя выплата по страховым случаям с домами и строениями граждан превысила 113 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20250116/vychet-854257512.html

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россия, росгосстрах, страховые выплаты физлицам