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Россия нарастила закупки овощей у Китая

Россия нарастила закупки овощей у Китая - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила закупки овощей у Китая

Россия по итогам прошлого года нарастила закупки овощной продукции у Китая до максимальных с 2019 года 340,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T02:15+0300

2025-01-21T02:15+0300

2025-01-21T02:15+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила закупки овощной продукции у Китая до максимальных с 2019 года 340,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Самым востребованным товаром в структуре китайских овощных поставок в Россию стал, как и годом ранее, лук - на него пришлось 21% всех отгрузок в денежном выражении. На втором оказались поднявшиеся с третьего места томаты (18%), сразу за ними с совокупной долей в 16% - грибы и прочие овощи (тыквы, баклажаны, спаржа). Больше всего по сравнению с прошлым годом вырос импорт картофеля - сразу вчетверо, до 17,2 миллиона долларов, вторыми по динамике (рост вдвое. до 411 тысяч долларов) стали маниок и близкородственные ему ямс и таро, а третьими стали показавшие положительную динамику в 52% замороженные овощи, поставки которых увеличились до 17,7 миллиона долларов.

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