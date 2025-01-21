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Россия увеличила поставки алюминия в Китай на 24,9%

Россия увеличила поставки алюминия в Китай на 24,9% - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила поставки алюминия в Китай на 24,9%

РФ по итогам прошлого года увеличила поставки алюминия и изделий из него в Китай на 24,9% - до 3,58 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T04:15+0300

2025-01-21T04:15+0300

2025-01-21T04:15+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. РФ по итогам прошлого года увеличила поставки алюминия и изделий из него в Китай на 24,9% - до 3,58 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Эти объемы стали максимальными с 2015 года, с которого ведется статистика. Более ранних данных нет. Больше всего китайцы покупали необработанный алюминий, нарастив его импорт за год на 25,3%, до 3,54 миллиарда долларов. Также спросом у них пользовалась алюминиевая проволока, импорт которой за год вырос в 546 раз, до 24,9 миллиона долларов. Кроме того, в Китай были поставлены заметные объемы алюминиевых листов и лент - на 11,1 миллиона долларов, алюминиевых отходов и лома - на 1,6 миллиона долларов, и алюминиевых прутков и профилей - на 1,3 миллиона. Россия по итогам года стала главным экспортером алюминия в Поднебесную. В пятерку также вошли Малайзия (2,21 миллиарда долларов), Япония (1,14 миллиарда), Южная Корея (1,09 миллиарда) и Таиланд (1,02 миллиарда).

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россия, промышленность, китай, москва, рф