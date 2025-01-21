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Рубио утвердили в должности госсекретаря США - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Рубио утвердили в должности госсекретаря США
Рубио утвердили в должности госсекретаря США - 21.01.2025, ПРАЙМ
Рубио утвердили в должности госсекретаря США
Cенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост государственного секретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации нового... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T10:02+0300
2025-01-21T10:02+0300
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Cенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост государственного секретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации нового президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. "За" высказались 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что его назначение подтверждено, о чем Трампу будет сообщено немедленно.Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, который занял пост главы внешнеполитического ведомства США. В ходе недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов Соединенных Штатов. Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине. Рубио до этого был кандидатом на пост вице-президента, однако уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
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сша, госдеп
США, Госдеп
10:02 21.01.2025
 
Рубио утвердили в должности госсекретаря США

Сенат большинством одобрил Рубио на пост госсекретаря США

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Cенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост государственного секретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации нового президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
"За" высказались 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что его назначение подтверждено, о чем Трампу будет сообщено немедленно.
Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, который занял пост главы внешнеполитического ведомства США. В ходе недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов Соединенных Штатов.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
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10:00
Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.
Рубио до этого был кандидатом на пост вице-президента, однако уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
 
СШАГосдеп
 
 
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