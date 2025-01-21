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Рубио утвердили в должности госсекретаря США
Рубио утвердили в должности госсекретаря США - 21.01.2025, ПРАЙМ
Рубио утвердили в должности госсекретаря США
Cенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост государственного секретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации нового... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T10:02+0300
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Cенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост государственного секретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации нового президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. "За" высказались 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что его назначение подтверждено, о чем Трампу будет сообщено немедленно.Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, который занял пост главы внешнеполитического ведомства США. В ходе недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов Соединенных Штатов. Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине. Рубио до этого был кандидатом на пост вице-президента, однако уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
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сша, госдеп
Рубио утвердили в должности госсекретаря США
Сенат большинством одобрил Рубио на пост госсекретаря США
ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Cенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост государственного секретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации нового президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
"За" высказались 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что его назначение подтверждено, о чем Трампу будет сообщено немедленно.
Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, который занял пост главы внешнеполитического ведомства США. В ходе недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов Соединенных Штатов.
На инаугурации Трампа обнаружили русский "след"
Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.
Рубио до этого был кандидатом на пост вице-президента, однако уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.