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Рубио утвердили в должности госсекретаря США

Рубио утвердили в должности госсекретаря США - 21.01.2025, ПРАЙМ

Рубио утвердили в должности госсекретаря США

Cенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост государственного секретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации нового... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T10:02+0300

2025-01-21T10:02+0300

2025-01-21T10:02+0300

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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Cенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост государственного секретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации нового президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. "За" высказались 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что его назначение подтверждено, о чем Трампу будет сообщено немедленно.Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, который занял пост главы внешнеполитического ведомства США. В ходе недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов Соединенных Штатов. Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине. Рубио до этого был кандидатом на пост вице-президента, однако уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.

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