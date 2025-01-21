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Инвесторы берут паузу - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Инвесторы берут паузу
Инвесторы берут паузу - 21.01.2025, ПРАЙМ
Инвесторы берут паузу
Индекс МосБиржи на торгах в понедельник потерял 0,54%, на вечерней сессии снижение продолжилось на фоне инаугурации Дональда Трампа. В сегменте суверенного... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T08:44+0300
2025-01-21T08:44+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854338154.jpg?1737438280
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на торгах в понедельник потерял 0,54%, на вечерней сессии снижение продолжилось на фоне инаугурации Дональда Трампа. В сегменте суверенного долга сдержанный оптимизм, индекс RGBI показал положительную динамику, прибавив за день 0,15%. Рубль немного укрепился, повысившись относительно китайского юаня на 0,34% в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января.Котировки Brent консолидируются третью торговую сессию подряд и во вторник утром торгуются ниже 80 долларов США за баррель. Участники рынка, не исключают, что после инаугурации Трамп может применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе и приступить к стимулированию производства энергоресурсов внутри США. Вдобавок к этому могут быть введены повышенные пошлины крупным торговым партнёрам, что может отразиться на спросе на нефть.Федеральный бюджет России в 2024 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП, хотя доходы бюджета в 2024 году составили 36,7 трлн руб., на 26% превысив доходы предыдущего года. Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП. Дополнительные расходы бюджета – одна из основных причин укоренившейся инфляции.В понедельник Банк России напомнил, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к целевому ориентиру. Большинство показателей устойчивого ценового давления повысились к предыдущему месяцу. Это свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. По обновлённым прогнозам Банка России, инфляция вернётся к цели 4% в 2026 году.Одними из главных аутсайдеров, несмотря на общую позитивную динамику на рынке, стали акции угольных компаний, Мечела и Распадской. Китай, крупнейший в мире импортер угля, в 2024 году закупил меньше российского угля, увеличив при этом закупки у других ключевых поставщиков, в первую очередь у Австралии, в рекордный год по импорту угля. На это указывают опубликованные данные таможни Китая. Кроме того, мировые цены на уголь снизились в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, и угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными затратами, чем у конкурентов. Ситуация усугубляется санкциями и ограниченной пропускной способностью железных дорог, из-за чего приоритет отдаётся перевозке более ценных грузов, а не угля. Высокая ключевая ставка неблагоприятно отражается на показателях угольных компаний, учитывая их высокую долговую нагрузку. У Мечела вся выручка по EBITDA уходит на погашение только процентов по долгу. Таким образом, на данном этапе мы не относим акции угольных компаний к привлекательным инвестиционным объектам на российском рынке акций.
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Иван Ефанов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:44 21.01.2025
 

Инвесторы берут паузу

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Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на торгах в понедельник потерял 0,54%, на вечерней сессии снижение продолжилось на фоне инаугурации Дональда Трампа. В сегменте суверенного долга сдержанный оптимизм, индекс RGBI показал положительную динамику, прибавив за день 0,15%. Рубль немного укрепился, повысившись относительно китайского юаня на 0,34% в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января.
Котировки Brent консолидируются третью торговую сессию подряд и во вторник утром торгуются ниже 80 долларов США за баррель. Участники рынка, не исключают, что после инаугурации Трамп может применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе и приступить к стимулированию производства энергоресурсов внутри США. Вдобавок к этому могут быть введены повышенные пошлины крупным торговым партнёрам, что может отразиться на спросе на нефть.
Федеральный бюджет России в 2024 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП, хотя доходы бюджета в 2024 году составили 36,7 трлн руб., на 26% превысив доходы предыдущего года. Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП. Дополнительные расходы бюджета – одна из основных причин укоренившейся инфляции.
В понедельник Банк России напомнил, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к целевому ориентиру. Большинство показателей устойчивого ценового давления повысились к предыдущему месяцу. Это свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. По обновлённым прогнозам Банка России, инфляция вернётся к цели 4% в 2026 году.
Одними из главных аутсайдеров, несмотря на общую позитивную динамику на рынке, стали акции угольных компаний, Мечела и Распадской. Китай, крупнейший в мире импортер угля, в 2024 году закупил меньше российского угля, увеличив при этом закупки у других ключевых поставщиков, в первую очередь у Австралии, в рекордный год по импорту угля. На это указывают опубликованные данные таможни Китая. Кроме того, мировые цены на уголь снизились в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, и угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными затратами, чем у конкурентов. Ситуация усугубляется санкциями и ограниченной пропускной способностью железных дорог, из-за чего приоритет отдаётся перевозке более ценных грузов, а не угля. Высокая ключевая ставка неблагоприятно отражается на показателях угольных компаний, учитывая их высокую долговую нагрузку. У Мечела вся выручка по EBITDA уходит на погашение только процентов по долгу. Таким образом, на данном этапе мы не относим акции угольных компаний к привлекательным инвестиционным объектам на российском рынке акций.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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