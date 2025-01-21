https://1prime.ru/20250121/rynok-854338154.html

Инвесторы берут паузу

Инвесторы берут паузу - 21.01.2025, ПРАЙМ

Инвесторы берут паузу

Индекс МосБиржи на торгах в понедельник потерял 0,54%, на вечерней сессии снижение продолжилось на фоне инаугурации Дональда Трампа. В сегменте суверенного... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T08:44+0300

2025-01-21T08:44+0300

2025-01-21T08:44+0300

экономика

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854338154.jpg?1737438280

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на торгах в понедельник потерял 0,54%, на вечерней сессии снижение продолжилось на фоне инаугурации Дональда Трампа. В сегменте суверенного долга сдержанный оптимизм, индекс RGBI показал положительную динамику, прибавив за день 0,15%. Рубль немного укрепился, повысившись относительно китайского юаня на 0,34% в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января.Котировки Brent консолидируются третью торговую сессию подряд и во вторник утром торгуются ниже 80 долларов США за баррель. Участники рынка, не исключают, что после инаугурации Трамп может применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе и приступить к стимулированию производства энергоресурсов внутри США. Вдобавок к этому могут быть введены повышенные пошлины крупным торговым партнёрам, что может отразиться на спросе на нефть.Федеральный бюджет России в 2024 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП, хотя доходы бюджета в 2024 году составили 36,7 трлн руб., на 26% превысив доходы предыдущего года. Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП. Дополнительные расходы бюджета – одна из основных причин укоренившейся инфляции.В понедельник Банк России напомнил, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к целевому ориентиру. Большинство показателей устойчивого ценового давления повысились к предыдущему месяцу. Это свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. По обновлённым прогнозам Банка России, инфляция вернётся к цели 4% в 2026 году.Одними из главных аутсайдеров, несмотря на общую позитивную динамику на рынке, стали акции угольных компаний, Мечела и Распадской. Китай, крупнейший в мире импортер угля, в 2024 году закупил меньше российского угля, увеличив при этом закупки у других ключевых поставщиков, в первую очередь у Австралии, в рекордный год по импорту угля. На это указывают опубликованные данные таможни Китая. Кроме того, мировые цены на уголь снизились в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, и угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными затратами, чем у конкурентов. Ситуация усугубляется санкциями и ограниченной пропускной способностью железных дорог, из-за чего приоритет отдаётся перевозке более ценных грузов, а не угля. Высокая ключевая ставка неблагоприятно отражается на показателях угольных компаний, учитывая их высокую долговую нагрузку. У Мечела вся выручка по EBITDA уходит на погашение только процентов по долгу. Таким образом, на данном этапе мы не относим акции угольных компаний к привлекательным инвестиционным объектам на российском рынке акций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков