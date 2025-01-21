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Дональд Трамп взбодрил рынки: скоро самое интересное - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Дональд Трамп взбодрил рынки: скоро самое интересное
Дональд Трамп взбодрил рынки: скоро самое интересное - 21.01.2025, ПРАЙМ
Дональд Трамп взбодрил рынки: скоро самое интересное
В понедельник, 20 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,89%, до 102,07 руб., евро/рубль - на 0,04%, до... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:03+0300
2025-01-21T09:03+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 20 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,89%, до 102,07 руб., евро/рубль - на 0,04%, до 105,74 руб., юань/рубль - на 0,36%, до 13,82 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 21 января: доллар - 101,9579 рублей, евро - 105,0457 рублей. Российская валюта получает поддержку благодаря двум факторам. Во-первых, это высокие цены на нефть. Во-вторых, приближение пика налоговых выплат (28 января), когда экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Это создает дополнительное предложение валюты на рынке. Что касается нефтяного рынка, то в начале недели наблюдалось снижение цен на 0,79%, до $80,15 (BRN1!). Основное давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа, который объявил о намерении объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе страны. В своем выступлении Трамп подчеркнул, что инфляционный кризис в США был вызван чрезмерными расходами и ростом цен на энергоносители. Для решения этой проблемы его администрация планирует активно наращивать добычу нефти и газа, ускорить процесс выдачи разрешений на новые энергетические проекты, а также заполнить стратегические резервы. "Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет производственной державой", - заявил президент. Дополнительное давление на цены оказывает снижение напряженности на Ближнем Востоке после успешного обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, который состоялся в воскресенье, знаменуя начало перемирия после 15 месяцев конфликта. Однако падение цен сдерживается позитивными экономическими данными из Китая. Экономика Поднебесной в четвертом квартале 2024 года выросла на 5,4% в годовом исчислении, что существенно превысило прогноз в 5% и предыдущий показатель третьего квартала в 4,6%. Во вторник, 21 января, на торгах в Азии баррель стоит $80,11. После вчерашнего дня бычий импульс начал угасать. Уровень $79,50 является поддержкой. Если по итогам дня покупатели не смогут отбиться от уровня, то нас ожидает усиление коррекции до $78,50. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 102,07 руб. Продавцы смогли закрыться ниже поддержки 102,25 руб. Я написал о нём вчера и предупредил, что если у них получится закрепиться ниже, то у рубля откроется второе дыхание для продвижения к уровню 101,00 руб. Если анализировать динамику доллара с рублем с 6 декабря 2024 года, то пара остается торговаться в широком диапазоне 98,95-105,74 руб. и вряд ли выйдет из него в ближайшее время. Важным фактором поддержки рубля может стать возможное улучшение геополитической обстановки. Появилась информация о планируемом телефонном разговоре между Трампом и Путиным, причем российская сторона уже выразила готовность к восстановлению прямых контактов с США. Индекс Мосбиржи снизился на 1,50%, до 2906,03 п., индекс РТС - на 0,10%, до 905,15 п. Рынок открылся вверх, реагируя на информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но, обновив максимум, индекс скорректировался на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля. Поскольку покупатели не смогли закрепиться выше 50% от падения с 3521 до 2370, то нисходящая коррекция способна расшириться до 2815 п. Биткоин закрылся в небольшом плюсе. По итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,92%, до $102260. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась в течение всех торговых сессий. Амплитуда колебаний составила 10%. С азиатской сессии курс BTC восстановился до $109588 с $99550, обновив исторический максимум, затем вернулся обратно к $100333. После инаугурации Дональда Трампа крипто-сообщество ожидает кардинальных перемен. Его новый президентский срок может стать переломным моментом для индустрии. Среди ключевых инициатив - создание стратегического резерва биткоина, смягчение регулирования и поддержка майнинга. Трамп готовится подписать серию указов, связанных с криптовалютами. В центре внимания возможное создание национального стратегического резерва биткоина, который может стать крупнейшим в мире.Штаты Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома уже работают над аналогичными проектами на локальном уровне. Сенатор Синтия Ламмис предлагает расширить инициативу и выделить $108 млрд на покупку 1 миллиона BTC в течение пяти лет. Во вторник пара BTC/USDT торгуется на уровне $102466. На дневном тайм-фрейме образовалась свеча с длинной тенью. Очень плохая свеча для покупателей, поскольку усилила позицию продавцов и повысилась вероятность формирования модели "двойная вершина" с первой целью в районе $90000. Чтобы отменить ее, необходимо удержать уровень $99000 и как можно быстрее закрыть день и неделю выше $106500. Еще лучше будет уйти в боковой тренд до 29 января в диапазоне $99000-$108000. После пресс-конференции господина Пауэла 29 января можно брать $130000 и ждать отчета от Трампа по первым 100 дням работы в Белом доме.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:03 21.01.2025
 

Дональд Трамп взбодрил рынки: скоро самое интересное

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В понедельник, 20 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,89%, до 102,07 руб., евро/рубль - на 0,04%, до 105,74 руб., юань/рубль - на 0,36%, до 13,82 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 21 января: доллар - 101,9579 рублей, евро - 105,0457 рублей.

Российская валюта получает поддержку благодаря двум факторам. Во-первых, это высокие цены на нефть. Во-вторых, приближение пика налоговых выплат (28 января), когда экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Это создает дополнительное предложение валюты на рынке.

Что касается нефтяного рынка, то в начале недели наблюдалось снижение цен на 0,79%, до $80,15 (BRN1!). Основное давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа, который объявил о намерении объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе страны.

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что инфляционный кризис в США был вызван чрезмерными расходами и ростом цен на энергоносители. Для решения этой проблемы его администрация планирует активно наращивать добычу нефти и газа, ускорить процесс выдачи разрешений на новые энергетические проекты, а также заполнить стратегические резервы. "Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет производственной державой", - заявил президент.

Дополнительное давление на цены оказывает снижение напряженности на Ближнем Востоке после успешного обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, который состоялся в воскресенье, знаменуя начало перемирия после 15 месяцев конфликта.

Однако падение цен сдерживается позитивными экономическими данными из Китая. Экономика Поднебесной в четвертом квартале 2024 года выросла на 5,4% в годовом исчислении, что существенно превысило прогноз в 5% и предыдущий показатель третьего квартала в 4,6%.

Во вторник, 21 января, на торгах в Азии баррель стоит $80,11. После вчерашнего дня бычий импульс начал угасать. Уровень $79,50 является поддержкой. Если по итогам дня покупатели не смогут отбиться от уровня, то нас ожидает усиление коррекции до $78,50.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 102,07 руб. Продавцы смогли закрыться ниже поддержки 102,25 руб. Я написал о нём вчера и предупредил, что если у них получится закрепиться ниже, то у рубля откроется второе дыхание для продвижения к уровню 101,00 руб. Если анализировать динамику доллара с рублем с 6 декабря 2024 года, то пара остается торговаться в широком диапазоне 98,95-105,74 руб. и вряд ли выйдет из него в ближайшее время.

Важным фактором поддержки рубля может стать возможное улучшение геополитической обстановки. Появилась информация о планируемом телефонном разговоре между Трампом и Путиным, причем российская сторона уже выразила готовность к восстановлению прямых контактов с США.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,50%, до 2906,03 п., индекс РТС - на 0,10%, до 905,15 п. Рынок открылся вверх, реагируя на информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но, обновив максимум, индекс скорректировался на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля. Поскольку покупатели не смогли закрепиться выше 50% от падения с 3521 до 2370, то нисходящая коррекция способна расшириться до 2815 п.

Биткоин закрылся в небольшом плюсе. По итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,92%, до $102260. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась в течение всех торговых сессий. Амплитуда колебаний составила 10%. С азиатской сессии курс BTC восстановился до $109588 с $99550, обновив исторический максимум, затем вернулся обратно к $100333.

После инаугурации Дональда Трампа крипто-сообщество ожидает кардинальных перемен. Его новый президентский срок может стать переломным моментом для индустрии. Среди ключевых инициатив - создание стратегического резерва биткоина, смягчение регулирования и поддержка майнинга.

Трамп готовится подписать серию указов, связанных с криптовалютами. В центре внимания возможное создание национального стратегического резерва биткоина, который может стать крупнейшим в мире.

Штаты Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома уже работают над аналогичными проектами на локальном уровне. Сенатор Синтия Ламмис предлагает расширить инициативу и выделить $108 млрд на покупку 1 миллиона BTC в течение пяти лет.

Во вторник пара BTC/USDT торгуется на уровне $102466. На дневном тайм-фрейме образовалась свеча с длинной тенью. Очень плохая свеча для покупателей, поскольку усилила позицию продавцов и повысилась вероятность формирования модели "двойная вершина" с первой целью в районе $90000. Чтобы отменить ее, необходимо удержать уровень $99000 и как можно быстрее закрыть день и неделю выше $106500. Еще лучше будет уйти в боковой тренд до 29 января в диапазоне $99000-$108000. После пресс-конференции господина Пауэла 29 января можно брать $130000 и ждать отчета от Трампа по первым 100 дням работы в Белом доме.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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