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Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций снижается на старте торгов - 21.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T10:03+0300

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экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,67% - до 2910,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,26%, до 973,47 пункта.

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российский рынок акций