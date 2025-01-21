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РЖД обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве - 21.01.2025, ПРАЙМ
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РЖД обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве
РЖД обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве - 21.01.2025, ПРАЙМ
РЖД обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве
РЖД в 2025-2026 годах обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве и шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), где в том числе, построят платформы или... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T03:15+0300
2025-01-21T03:15+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. РЖД в 2025-2026 годах обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве и шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), где в том числе, построят платформы или вестибюли, следует из комментария компании для РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров в середине января текущего года подписали план-график основных мероприятий по улучшению качества обслуживания пассажиров центрального транспортного узла на 2025-2026 годы. "В соответствии с планом-графиком развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, подписанным Мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым 16 января 2025 года, в 2025-2026 годах планируется завершить строительство и реконструкцию… Курский вокзал (вторая и третья платформы, тоннель) – с новым центром управления эксплуатацией вокзала и запуском цифровой системы управления… Ленинградский вокзал (здание пассажирского терминала)", - рассказали детали в РЖД. Там также уточнили, какие работы будут выполнены на транспортно-пересадочных узлах. В частности, на ТПУ Петровско-Разумовская МЦД-1 будут сделаны платформа №1 и конкорс. На ТПУ Москва-Сити (МЦД-1/МЦД-4) обустроят три платформы и северный вестибюль, а ее южный вестибюль будет интегрирован с МЦД-4. ТПУ Серп и Молот (МЦД-2/МЦД-4) получит платформы и конкорс, интегрированный с метро. Работы на ТПУ Железнодорожная МЦД-4 коснутся третьей и четвёртой платформы, северного вестибюля, транзитной галереи со сходами на платформы. ТПУ Беговая (МЦД-1/МЦД-4) и ТПУ Царицыно (МЦД-2) получат вестибюль, интегрированный с метро, а первая из названных и три платформы.
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192
40
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бизнес, россия, москва, сергей собянин, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Олег Белозеров, РЖД
03:15 21.01.2025
 
РЖД обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве

РЖД в 2025-2026 годах обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. РЖД в 2025-2026 годах обновят Курский и Ленинградский вокзалы в Москве и шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), где в том числе, построят платформы или вестибюли, следует из комментария компании для РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров в середине января текущего года подписали план-график основных мероприятий по улучшению качества обслуживания пассажиров центрального транспортного узла на 2025-2026 годы.
"В соответствии с планом-графиком развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, подписанным Мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым 16 января 2025 года, в 2025-2026 годах планируется завершить строительство и реконструкцию… Курский вокзал (вторая и третья платформы, тоннель) – с новым центром управления эксплуатацией вокзала и запуском цифровой системы управления… Ленинградский вокзал (здание пассажирского терминала)", - рассказали детали в РЖД.
Там также уточнили, какие работы будут выполнены на транспортно-пересадочных узлах. В частности, на ТПУ Петровско-Разумовская МЦД-1 будут сделаны платформа №1 и конкорс. На ТПУ Москва-Сити (МЦД-1/МЦД-4) обустроят три платформы и северный вестибюль, а ее южный вестибюль будет интегрирован с МЦД-4. ТПУ Серп и Молот (МЦД-2/МЦД-4) получит платформы и конкорс, интегрированный с метро.
Работы на ТПУ Железнодорожная МЦД-4 коснутся третьей и четвёртой платформы, северного вестибюля, транзитной галереи со сходами на платформы.
ТПУ Беговая (МЦД-1/МЦД-4) и ТПУ Царицыно (МЦД-2) получат вестибюль, интегрированный с метро, а первая из названных и три платформы.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей СобянинОлег БелозеровРЖД
 
 
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