https://1prime.ru/20250121/saratov-854336873.html
Вылет рейса из Саратова задержали почти на пять часов
Вылет рейса из Саратова задержали почти на пять часов - 21.01.2025, ПРАЙМ
Вылет рейса из Саратова задержали почти на пять часов
Вылет рейса из Саратова задержан почти на 5 часов из-за угрозы атаки БПЛА в ночь на вторник, следует из онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта "Гагарин". | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T05:27+0300
2025-01-21T05:27+0300
2025-01-21T05:27+0300
бизнес
минеральные воды
рф
азимут
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854336873.jpg?1737426468
САРАТОВ, 21 янв - ПРАЙМ. Вылет рейса из Саратова задержан почти на 5 часов из-за угрозы атаки БПЛА в ночь на вторник, следует из онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта "Гагарин".
"Время по расписанию - 01.40 (00.40 мск). Номер рейса - A4-6062. Авиакомпания - "Азимут". Направление - Минеральные Воды. Статус - посадка закончена. Ожидаемое / факт. время - 06.30 (05.30 мск)", - указано на онлайн-табло.
Уточняется, что рейс предстоит выполнить самолету Sukhoi Superjet RRJ-95LR, который прибыл в Саратов из Минвод в 00.26 вторника (23.26 мск понедельника).
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на вторник приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. МЧС РФ в мобильном приложении спустя почти три часа объявило отбой угрозе атаки беспилотников.
минеральные воды
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, минеральные воды, рф, азимут, мчс
Бизнес, Минеральные Воды, РФ, Азимут, МЧС
Вылет рейса из Саратова задержали почти на пять часов
Вылет рейса из Саратова задержали почти на пять часов из-за угрозы атаки БПЛА
САРАТОВ, 21 янв - ПРАЙМ. Вылет рейса из Саратова задержан почти на 5 часов из-за угрозы атаки БПЛА в ночь на вторник, следует из онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта "Гагарин".
"Время по расписанию - 01.40 (00.40 мск). Номер рейса - A4-6062. Авиакомпания - "Азимут". Направление - Минеральные Воды. Статус - посадка закончена. Ожидаемое / факт. время - 06.30 (05.30 мск)", - указано на онлайн-табло.
Уточняется, что рейс предстоит выполнить самолету Sukhoi Superjet RRJ-95LR, который прибыл в Саратов из Минвод в 00.26 вторника (23.26 мск понедельника).
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на вторник приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения. МЧС РФ в мобильном приложении спустя почти три часа объявило отбой угрозе атаки беспилотников.