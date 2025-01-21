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Госдума приняла закон об увеличении штрафа за продажу вейпов и табака детям - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон об увеличении штрафа за продажу вейпов и табака детям
Госдума приняла закон об увеличении штрафа за продажу вейпов и табака детям - 21.01.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об увеличении штрафа за продажу вейпов и табака детям
Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении проект закона, которым увеличивается величина административных штрафов за продажу детям... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:54+0300
2025-01-21T13:54+0300
госдума
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении проект закона, которым увеличивается величина административных штрафов за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов до двух миллионов рублей.Проект был внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Вносятся изменения в статью 14.53 КоАП. Устанавливается штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства. Размер штрафа составляет от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей - для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. За несоблюдение ограничений либо нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями налагается штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 90 до 120 тысяч рублей для юрлиц. За повторное совершение правонарушения штрафы составят от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч рублей для юрлиц. За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч, а для юрлиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей. Повышаются штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации. Для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. За оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки, если такая маркировка обязательна, штраф для граждан составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей с конфискацией. Володин подчеркивал, что принятых ранее решений недостаточно, и проект закона является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. Он призывал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. По словам спикера, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет. "Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год (2023 год - ред.) было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - указал Володин.
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госдума
Госдума
13:54 21.01.2025
 
Госдума приняла закон об увеличении штрафа за продажу вейпов и табака детям

Госдума приняла закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов и табака детям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении проект закона, которым увеличивается величина административных штрафов за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов до двух миллионов рублей.
Проект был внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.
Вносятся изменения в статью 14.53 КоАП. Устанавливается штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства. Размер штрафа составляет от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей - для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
За несоблюдение ограничений либо нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями налагается штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 90 до 120 тысяч рублей для юрлиц. За повторное совершение правонарушения штрафы составят от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч рублей для юрлиц.
За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч, а для юрлиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Госдума увеличила штрафы за ряд нарушений ПДД с 1 января
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Повышаются штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации. Для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
За оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки, если такая маркировка обязательна, штраф для граждан составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей с конфискацией.
Володин подчеркивал, что принятых ранее решений недостаточно, и проект закона является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. Он призывал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. По словам спикера, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет.
"Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год (2023 год - ред.) было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - указал Володин.
 
Госдума
 
 
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