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РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ
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РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков
РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ
РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков
Россия пока не получила конкретных предложений от США о возможности организации телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:21+0300
2025-01-21T15:21+0300
политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия пока не получила конкретных предложений от США о возможности организации телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Также наш президент отметил, что несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных предложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало", - отметил Ушаков.Он также добавил, что не поступало обращений со стороны США к российским представителям по поводу контактов между Путиным и Трампом. Тем не менее, Россия открыта к диалогу, резюмировал он.
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
15:21 21.01.2025
 
РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков

Ушаков: сигналов Москве от Вашингтона о разговоре Путина и Трампа не поступало

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия пока не получила конкретных предложений от США о возможности организации телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Также наш президент отметил, что несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных предложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало", - отметил Ушаков.
Он также добавил, что не поступало обращений со стороны США к российским представителям по поводу контактов между Путиным и Трампом. Тем не менее, Россия открыта к диалогу, резюмировал он.
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