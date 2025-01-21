https://1prime.ru/20250121/signaly-854350577.html

РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков

РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков - 21.01.2025, ПРАЙМ

РФ не получала сигналов от США о разговоре Путина и Трампа, заявил Ушаков

Россия пока не получила конкретных предложений от США о возможности организации телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:21+0300

2025-01-21T15:21+0300

2025-01-21T15:21+0300

политика

россия

сша

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/78055/66/780556614_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_31ddf9730a8629c53822fa9c5a781576.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия пока не получила конкретных предложений от США о возможности организации телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Также наш президент отметил, что несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных предложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало", - отметил Ушаков.Он также добавил, что не поступало обращений со стороны США к российским представителям по поводу контактов между Путиным и Трампом. Тем не менее, Россия открыта к диалогу, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250121/razgovor-854344144.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, владимир путин