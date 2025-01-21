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На инаугурации Трампа обнаружили русский "след"
На инаугурации Трампа обнаружили русский "след" - 21.01.2025, ПРАЙМ
На инаугурации Трампа обнаружили русский "след"
В ходе торжественной инаугурации президента США Дональда Трампа гостям подавали вино с "русским" названием, сообщила журналистка CNN Элайна Тринх. Об этом она... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T10:00+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. В ходе торжественной инаугурации президента США Дональда Трампа гостям подавали вино с "русским" названием, сообщила журналистка CNN Элайна Тринх. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Х."Меню сегодняшнего инаугурационного обеда <…> Korbel Russian River Valley Natural (игристое вино из долины Русской реки — Прим. ред.)", — отметила Тринх.Кроме того, вино подавалось вместе с десертом — яблочным террином со сметанным мороженым и соленой карамелью.Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
На инаугурации Трампа обнаружили русский "след"
Присутствующих на инаугурации Трампа угощали вином с русским названием
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ.
В ходе торжественной инаугурации президента США Дональда Трампа гостям подавали вино с "русским" названием, сообщила журналистка CNN Элайна Тринх. Об этом она написала
в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Меню сегодняшнего инаугурационного обеда <…> Korbel Russian River Valley Natural (игристое вино из долины Русской реки — Прим. ред.)", — отметила Тринх.
Кроме того, вино подавалось вместе с десертом — яблочным террином со сметанным мороженым и соленой карамелью.
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
В Британии выступили с предложением после одного решения Трампа