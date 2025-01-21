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Слуцкий прокомментировал возможность перезапуска отношений с конгрессом США
Слуцкий прокомментировал возможность перезапуска отношений с конгрессом США - 21.01.2025, ПРАЙМ
Слуцкий прокомментировал возможность перезапуска отношений с конгрессом США
Государственная дума готова к перезагрузке формата взаимодействия с Конгрессом Соединенных Штатов или перезапуску более эффективного формата в рамках... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:22+0300
2025-01-21T13:22+0300
2025-01-21T13:22+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная дума готова к перезагрузке формата взаимодействия с Конгрессом Соединенных Штатов или перезапуску более эффективного формата в рамках парламентской дипломатии, заявил на пленарном заседание председатель комитета нижней палаты Федерального Собрания по международным делам Леонид Слуцкий. "Мы также готовы к перезагрузке. Мы готовы к перезапуску формата "Дума - Конгресс" или какого-то формата более актуального, более эффективного в плоскости парламентской дипломатии", - сказал Слуцкий.Парламентарий добавил, что для этого необходима "добрая воля американской стороны".
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россия, сша, леонид слуцкий, госдума, конгресс сша
РОССИЯ, США, Леонид Слуцкий, Госдума, Конгресс США
Слуцкий прокомментировал возможность перезапуска отношений с конгрессом США
Слуцкий: ГД готова к перезапуску отношений с конгрессом США по парламентской дипломатии
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная дума готова к перезагрузке формата взаимодействия с Конгрессом Соединенных Штатов или перезапуску более эффективного формата в рамках парламентской дипломатии, заявил на пленарном заседание председатель комитета нижней палаты Федерального Собрания по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы также готовы к перезагрузке. Мы готовы к перезапуску формата "Дума - Конгресс" или какого-то формата более актуального, более эффективного в плоскости парламентской дипломатии", - сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что для этого необходима "добрая воля американской стороны".
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