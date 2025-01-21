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США поставляют Евросоюзу 50% импортируемого СПГ
США поставляют Евросоюзу 50% импортируемого СПГ - 21.01.2025, ПРАЙМ
США поставляют Евросоюзу 50% импортируемого СПГ
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Соединенные Штаты поставляют в Евросоюз 50% импортируемого сжиженного природного газа, а... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:58+0300
2025-01-21T13:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Соединенные Штаты поставляют в Евросоюз 50% импортируемого сжиженного природного газа, а объем двусторонней торговли составляет 1,5 триллиона евро, или 30% мировой торговли. "США поставляют более 50% нашего СПГ. Объем торговли между нами составляет 1,5 триллиона евро, что составляет 30% мировой торговли", - констатировала глава ЕК, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Говоря об отношениях с США, фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам, но будет защищать свои принципы и интересы."Для обеих сторон многое поставлено на карту. Поэтому нашим главным приоритетом будет раннее взаимодействие (с новой администрацией - ред.), обсуждение общих интересов и готовность к переговорам. Мы будем прагматичны, но всегда будем придерживаться своих принципов. Защищать наши интересы и отстаивать наши ценности - это европейский путь", - сказала она.
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спг, ес, сша, урсула фон дер ляйен
Энергетика, СПГ, ЕС, США, Урсула фон дер Ляйен
США поставляют Евросоюзу 50% импортируемого СПГ
ЕК: США поставляют ЕС 50% импортируемого СПГ, объем торговли достиг 1,5 трлн евро
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Соединенные Штаты поставляют в Евросоюз 50% импортируемого сжиженного природного газа, а объем двусторонней торговли составляет 1,5 триллиона евро, или 30% мировой торговли.
"США поставляют более 50% нашего СПГ. Объем торговли между нами составляет 1,5 триллиона евро, что составляет 30% мировой торговли", - констатировала глава ЕК, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Говоря об отношениях с США, фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам, но будет защищать свои принципы и интересы.
"Для обеих сторон многое поставлено на карту. Поэтому нашим главным приоритетом будет раннее взаимодействие (с новой администрацией - ред.), обсуждение общих интересов и готовность к переговорам. Мы будем прагматичны, но всегда будем придерживаться своих принципов. Защищать наши интересы и отстаивать наши ценности - это европейский путь", - сказала она.
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