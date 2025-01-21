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Миллиардер предупредил, что Британии грозит "долговая спираль смерти" - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Миллиардер предупредил, что Британии грозит "долговая спираль смерти"
Миллиардер предупредил, что Британии грозит "долговая спираль смерти" - 21.01.2025, ПРАЙМ
Миллиардер предупредил, что Британии грозит "долговая спираль смерти"
Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил о грозящей Великобритании "долговой спирали смерти", пишет Financial Times. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T16:11+0300
2025-01-21T16:11+0300
экономика
великобритания
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил о грозящей Великобритании "долговой спирали смерти", пишет Financial Times.По его словам, увеличение объема новых долгов и их обслуживание по более высоким ставкам могут привести к сокращению госрасходов или повышению налогов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДоходность десятилетних гособлигаций Великобритании резко выросла, достигнув максимума с 2008 года. Объемы размещения бумаг также увеличились.Как подчеркнул миллиардер, для обслуживания долгов придется либо больше занимать, либо сокращать другие расходы, либо увеличивать налоги. Необходимость занимать все больше денег под все более высокий процент создает "самоусиливающийся цикл" ухудшения ситуации с долгами.В связи с этим Далио призвал власти Великобритании сократить бюджетный дефицит, который в текущем финансовом году составит 4,5%. В противном случае ситуация может стать еще более угрожающей, предупредил он.Он сравнил ситуацию с атеросклеротическими бляшками в организме — выплаты по долгам растут и выдавливают другие расходы."Никто не может сказать точно, когда это произойдет, но можно точно сказать, что риски очень высоки и продолжают расти", — отметил Далио.
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великобритания
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:11 21.01.2025
 
Миллиардер предупредил, что Британии грозит "долговая спираль смерти"

Миллиардер Далио предупредил о грозящей Британии "долговой спирали смерти"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил о грозящей Великобритании "долговой спирали смерти", пишет Financial Times.
По его словам, увеличение объема новых долгов и их обслуживание по более высоким ставкам могут привести к сокращению госрасходов или повышению налогов.
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Доходность десятилетних гособлигаций Великобритании резко выросла, достигнув максимума с 2008 года. Объемы размещения бумаг также увеличились.
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Как подчеркнул миллиардер, для обслуживания долгов придется либо больше занимать, либо сокращать другие расходы, либо увеличивать налоги. Необходимость занимать все больше денег под все более высокий процент создает "самоусиливающийся цикл" ухудшения ситуации с долгами.
В связи с этим Далио призвал власти Великобритании сократить бюджетный дефицит, который в текущем финансовом году составит 4,5%. В противном случае ситуация может стать еще более угрожающей, предупредил он.
Он сравнил ситуацию с атеросклеротическими бляшками в организме — выплаты по долгам растут и выдавливают другие расходы.
"Никто не может сказать точно, когда это произойдет, но можно точно сказать, что риски очень высоки и продолжают расти", — отметил Далио.
 
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