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Эксперт объяснила, зачем США покидают Парижское соглашение по климату - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснила, зачем США покидают Парижское соглашение по климату
Эксперт объяснила, зачем США покидают Парижское соглашение по климату - 21.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, зачем США покидают Парижское соглашение по климату
США с приходом к власти Дональда Трампа, известного своей нефтяной политикой, покидает Парижское соглашение по климату для стимулирования нефтегазового сектора, | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T18:38+0300
2025-01-21T18:38+0300
сша
нефтегазовая отрасль
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США с приходом к власти Дональда Трампа, известного своей нефтяной политикой, покидает Парижское соглашение по климату для стимулирования нефтегазового сектора, прокомментировала РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич. Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату. "США второй раз выходят из Парижского соглашения, первый раз произошел еще в 2020 году. Нужно отметить, что Штаты не участвовали и в предшественнике Парижского соглашения – Киотском протоколе. Среди причин – стимулирование нефтегазового сектора. Трамп уже высказывал мнение о необходимости отмены запрета бурения нефтяных скважин на шельфе, а также отмены обязательного использования электромобилей", - прокомментировала она объявление о выходе Штатов из соглашения. Также собеседница агентства отметила невысокий уровень эффективности Парижского соглашения. Она подкрепила вывод анализом ООН, который показывает, что реализация странами заявленных вкладов в климатическую повестку недостаточна для выполнения целей Парижского соглашения: к 2030 году это не позволит достичь цели удержания роста температуры ниже 2 градусов. Общий уровень выбросов парниковых газов в 2030 году, с учетом реализации всех национальных вкладов, превысит планируемый на 18,1 гигатонны CO2-эквивалента. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Оно впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. США объявили о выходе из парижского соглашения в 2017 году, но формально выйти смогли только в 2020 году. В свой первый день работы на посту президента США, 20 января 2021 года, Джо Байден подписал указ о возвращении страны к участию в соглашении.
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сша, нефтегазовая отрасль
США, нефтегазовая отрасль
18:38 21.01.2025
 
Эксперт объяснила, зачем США покидают Парижское соглашение по климату

Гирич: США покидает Парижское соглашение по климату для стимулирования нефтегаза

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США с приходом к власти Дональда Трампа, известного своей нефтяной политикой, покидает Парижское соглашение по климату для стимулирования нефтегазового сектора, прокомментировала РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.
Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату.
"США второй раз выходят из Парижского соглашения, первый раз произошел еще в 2020 году. Нужно отметить, что Штаты не участвовали и в предшественнике Парижского соглашения – Киотском протоколе. Среди причин – стимулирование нефтегазового сектора. Трамп уже высказывал мнение о необходимости отмены запрета бурения нефтяных скважин на шельфе, а также отмены обязательного использования электромобилей", - прокомментировала она объявление о выходе Штатов из соглашения.
Также собеседница агентства отметила невысокий уровень эффективности Парижского соглашения. Она подкрепила вывод анализом ООН, который показывает, что реализация странами заявленных вкладов в климатическую повестку недостаточна для выполнения целей Парижского соглашения: к 2030 году это не позволит достичь цели удержания роста температуры ниже 2 градусов. Общий уровень выбросов парниковых газов в 2030 году, с учетом реализации всех национальных вкладов, превысит планируемый на 18,1 гигатонны CO2-эквивалента.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Оно впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
США объявили о выходе из парижского соглашения в 2017 году, но формально выйти смогли только в 2020 году. В свой первый день работы на посту президента США, 20 января 2021 года, Джо Байден подписал указ о возвращении страны к участию в соглашении.
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