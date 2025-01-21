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Эксперт рассказал, как США могут поддержать своих производителей

Эксперт рассказал, как США могут поддержать своих производителей - 21.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как США могут поддержать своих производителей

США могут поддержать местных производителей торговыми барьерами на ввоз лития, так как крупнейшие мировые державы будут стремиться к созданию самообеспеченности | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T20:59+0300

2025-01-21T20:59+0300

2025-01-21T21:00+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США могут поддержать местных производителей торговыми барьерами на ввоз лития, так как крупнейшие мировые державы будут стремиться к созданию самообеспеченности по основным стратегическим металлам, такое мнение высказал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Накануне избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи обещал подписать указы, касающиеся снижения инфляции и наращивания добычи энергоресурсов. "Крупнейшие мировые державы будут стремиться к созданию самообеспеченности по основным стратегическим металлам… США реализуют более 10 крупных проектов в Аризоне и Неваде. Нельзя исключать, что США могут ввести торговые ограничения на импорт лития, чтобы поддержать внутренних производителей", - отметил эксперт. Он уточнил, что речь идет, прежде всего, об ограничениях для Чили и Аргентины, откуда США в основном импортировали литий до последнего времени. США в 1996 году занимала в мировом производстве лития долю в 27%, а в 2020 году она упала до 1%, отметил Красноженов. За последние два года цены на литий сократились на 86%, что привело к закрытию ряда литиевых производств с себестоимостью около 15 тысяч долларов за тонну и выше. При этом Китай расширяет литиевые проекты в Африке, добавил эксперт. Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах.

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сша, литий, пошлины, промышленность