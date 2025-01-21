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Эксперт рассказал, как США могут поддержать своих производителей - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как США могут поддержать своих производителей
Эксперт рассказал, как США могут поддержать своих производителей - 21.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как США могут поддержать своих производителей
США могут поддержать местных производителей торговыми барьерами на ввоз лития, так как крупнейшие мировые державы будут стремиться к созданию самообеспеченности | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T20:59+0300
2025-01-21T21:00+0300
экономика
сша
литий
пошлины
промышленность
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США могут поддержать местных производителей торговыми барьерами на ввоз лития, так как крупнейшие мировые державы будут стремиться к созданию самообеспеченности по основным стратегическим металлам, такое мнение высказал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Накануне избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи обещал подписать указы, касающиеся снижения инфляции и наращивания добычи энергоресурсов. "Крупнейшие мировые державы будут стремиться к созданию самообеспеченности по основным стратегическим металлам… США реализуют более 10 крупных проектов в Аризоне и Неваде. Нельзя исключать, что США могут ввести торговые ограничения на импорт лития, чтобы поддержать внутренних производителей", - отметил эксперт. Он уточнил, что речь идет, прежде всего, об ограничениях для Чили и Аргентины, откуда США в основном импортировали литий до последнего времени. США в 1996 году занимала в мировом производстве лития долю в 27%, а в 2020 году она упала до 1%, отметил Красноженов. За последние два года цены на литий сократились на 86%, что привело к закрытию ряда литиевых производств с себестоимостью около 15 тысяч долларов за тонну и выше. При этом Китай расширяет литиевые проекты в Африке, добавил эксперт. Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах.
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сша, литий, пошлины, промышленность
Экономика, США, литий, пошлины, Промышленность
20:59 21.01.2025 (обновлено: 21:00 21.01.2025)
 
Эксперт рассказал, как США могут поддержать своих производителей

Красноженов: США могут поддержать своих производителей пошлинами на ввоз лития

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США могут поддержать местных производителей торговыми барьерами на ввоз лития, так как крупнейшие мировые державы будут стремиться к созданию самообеспеченности по основным стратегическим металлам, такое мнение высказал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи обещал подписать указы, касающиеся снижения инфляции и наращивания добычи энергоресурсов.
"Крупнейшие мировые державы будут стремиться к созданию самообеспеченности по основным стратегическим металлам… США реализуют более 10 крупных проектов в Аризоне и Неваде. Нельзя исключать, что США могут ввести торговые ограничения на импорт лития, чтобы поддержать внутренних производителей", - отметил эксперт.
Он уточнил, что речь идет, прежде всего, об ограничениях для Чили и Аргентины, откуда США в основном импортировали литий до последнего времени.
США в 1996 году занимала в мировом производстве лития долю в 27%, а в 2020 году она упала до 1%, отметил Красноженов. За последние два года цены на литий сократились на 86%, что привело к закрытию ряда литиевых производств с себестоимостью около 15 тысяч долларов за тонну и выше. При этом Китай расширяет литиевые проекты в Африке, добавил эксперт.
Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
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