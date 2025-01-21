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Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году

Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году - 21.01.2025, ПРАЙМ

Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году

Средняя стоимость путевки за рубеж в 2024 году составила 102 тысячи рублей, комплексные туры купили порядка 2,4-2,5 миллиона россиян, заявил журналистам глава... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:48+0300

2025-01-21T14:48+0300

2025-01-21T14:48+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средняя стоимость путевки за рубеж в 2024 году составила 102 тысячи рублей, комплексные туры купили порядка 2,4-2,5 миллиона россиян, заявил журналистам глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. "Рост идет, но ряд обстоятельств его сдерживают – логистика, цены, курсы валют... Если в 2019 году средняя стоимость тура за рубеж составляла 41,6 тысячи рублей, то в 2024 году это 102 тысячи рублей", - сказал Осауленко. Он уточнил, что, по предварительным данным, около 22 миллионов россиян путешествовали за рубеж в 2024 году, из них около 10 миллионов - туристы. "2,4-2,5 миллиона путешествовали комплексным турпродуктом", - добавил глава ассоциации. "Общий объем реализованного комплексного турпродукта ориентировочно составил около 250 миллиардов рублей. В 2019 году было 116,5 миллиарда рублей", – сказал Осауленко. По данным ассоциации, топ популярных стран у россиян возглавляют Турция, Абхазия, Египет, Таиланд, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Эксперт подчеркнул, что из 64 допандемийных направлений с прямой перевозкой из России сейчас открыты 44, тогда как в мае 2022 года таковых было всего восемь.

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россия, туризм, выездной туризм