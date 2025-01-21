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Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году
Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году - 21.01.2025, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году
Средняя стоимость путевки за рубеж в 2024 году составила 102 тысячи рублей, комплексные туры купили порядка 2,4-2,5 миллиона россиян, заявил журналистам глава... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:48+0300
2025-01-21T14:48+0300
экономика
россия
туризм
выездной туризм
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средняя стоимость путевки за рубеж в 2024 году составила 102 тысячи рублей, комплексные туры купили порядка 2,4-2,5 миллиона россиян, заявил журналистам глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. "Рост идет, но ряд обстоятельств его сдерживают – логистика, цены, курсы валют... Если в 2019 году средняя стоимость тура за рубеж составляла 41,6 тысячи рублей, то в 2024 году это 102 тысячи рублей", - сказал Осауленко. Он уточнил, что, по предварительным данным, около 22 миллионов россиян путешествовали за рубеж в 2024 году, из них около 10 миллионов - туристы. "2,4-2,5 миллиона путешествовали комплексным турпродуктом", - добавил глава ассоциации. "Общий объем реализованного комплексного турпродукта ориентировочно составил около 250 миллиардов рублей. В 2019 году было 116,5 миллиарда рублей", – сказал Осауленко. По данным ассоциации, топ популярных стран у россиян возглавляют Турция, Абхазия, Египет, Таиланд, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Эксперт подчеркнул, что из 64 допандемийных направлений с прямой перевозкой из России сейчас открыты 44, тогда как в мае 2022 года таковых было всего восемь.
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россия, туризм, выездной туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм, выездной туризм
14:48 21.01.2025
 
Названа средняя стоимость тура из России за границу в 2024 году

"Турпомощь": средняя стоимость тура за границу в 2024 г составила 102 тыс рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВозобновление авиасообщения между Россией и Турцией
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средняя стоимость путевки за рубеж в 2024 году составила 102 тысячи рублей, комплексные туры купили порядка 2,4-2,5 миллиона россиян, заявил журналистам глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Рост идет, но ряд обстоятельств его сдерживают – логистика, цены, курсы валют... Если в 2019 году средняя стоимость тура за рубеж составляла 41,6 тысячи рублей, то в 2024 году это 102 тысячи рублей", - сказал Осауленко.
Он уточнил, что, по предварительным данным, около 22 миллионов россиян путешествовали за рубеж в 2024 году, из них около 10 миллионов - туристы. "2,4-2,5 миллиона путешествовали комплексным турпродуктом", - добавил глава ассоциации.
"Общий объем реализованного комплексного турпродукта ориентировочно составил около 250 миллиардов рублей. В 2019 году было 116,5 миллиарда рублей", – сказал Осауленко.
По данным ассоциации, топ популярных стран у россиян возглавляют Турция, Абхазия, Египет, Таиланд, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Эксперт подчеркнул, что из 64 допандемийных направлений с прямой перевозкой из России сейчас открыты 44, тогда как в мае 2022 года таковых было всего восемь.
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