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Стоимость самого дорогого бренда в мире выросла за год на 11 процентов

Стоимость самого дорогого бренда в мире выросла за год на 11 процентов - 21.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость самого дорогого бренда в мире выросла за год на 11 процентов

Компания Apple остаётся самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500, стоимость бренда производителей айфонов за год выросла на 11%, до... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:56+0300

2025-01-21T15:56+0300

2025-01-21T15:56+0300

экономика

россия

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brand finance

мировые бренды

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Компания Apple остаётся самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500, стоимость бренда производителей айфонов за год выросла на 11%, до 574,5 миллиарда долларов, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance. "Apple - самый дорогой бренд в мире на 2025 год... Brand Finance оценивает стоимость бренда Apple в 574,5 миллиарда долларов", - говорится в релизе. Второе место заняла компания Microsoft, стоимость бренда которой увеличилась за год на 35%, до 461,1 миллиарда долларов, третье место занял Google, его бренд подорожал на 24%, до 413 миллиардов. Четвертое место занял онлайн-ритейлер Amazon, стоимость бренда которого поднялась на 15% и составила 356,4 миллиарда долларов. Все четыре лидера сохранили свои места по сравнению с прошлым годом. На пятое место с шестого поднялся Walmart, бренд розничной сети подорожал на 42%, до 137,2 миллиарда долларов, на шестое опустился южнокорейский Samsung, стоимость которого выросла на 11% и составила 110,6 миллиарда долларов. В десятку также вошли TikTok (105,8 миллиарда долларов), Facebook * стоимостью 91,5 миллиарда, Nvidia (рост вдвое, до 87,9 миллиарда) и State Grid Corporation of China (85,6 миллиарда). Американский производителей электромобилей Tesla в то же время опустился на 36-е место с 18, стоимость этого бренда сократилась на 26%, до 43 миллиардов долларов. В список 500 самых дорогих вошли 193 американских бренда - на них приходится более половины всей стоимости, на Китай приходится 69 брендов (15%), на Германию - 27 брендов (6%). За год совокупная стоимость 500 брендов выросла на 10%, до 9,5 триллиона долларов с 8,63 триллиона годом ранее, говорится в исследовании.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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россия, apple, brand finance, мировые бренды