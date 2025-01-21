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Суд рассмотрит заявление "Гео-Системы" о банкротстве Euroclear Bank

Суд рассмотрит заявление "Гео-Системы" о банкротстве Euroclear Bank - 21.01.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит заявление "Гео-Системы" о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы во вторник рассмотрит обоснованность заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T00:18+0300

2025-01-21T00:18+0300

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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник рассмотрит обоснованность заявления столичного АО "Гео-Система" о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank. На предыдущем заседании в ноябре прошлого года суд удовлетворил ходатайство представителя должника о привлечении Национального расчетного депозитария (НРД) к делу о банкротстве в статусе третьего лица, поскольку НРД, как пояснил юрист, в настоящий момент осуществляет публично-правовые функции на основании президентских указов и его права и обязанности могут быть затронуты судебным актом по делу. Кроме того, суд по собственной инициативе привлек к делу в том же качестве Банк России. Заявление "Гео-Системы" поступило в суд в августе 2024 года. В материалах суда не указана сумма задолженности организации перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank в его пользу около 1,2 миллиона долларов убытков. Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете НРД в Euroclear Bank. Как отмечается в решении суда, по состоянию на 12 мая 2022 года "все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы", при этом "все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear". Однако владелец бумаг положенных ему выплат не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за международных санкций. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, ведут в стране основную деятельность, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.

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