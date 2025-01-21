https://1prime.ru/20250121/sud-854344390.html
Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" по проекту трубопровода
Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" по проекту трубопровода - 21.01.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" по проекту трубопровода
Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Роснефти", требовавшей взыскать с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков по проекту строительства второй ветки... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:19+0300
2025-01-21T12:19+0300
2025-01-21T12:19+0300
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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Роснефти", требовавшей взыскать с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков по проекту строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "По информации аппарата судьи, в иске отказано", - сказали в пресс-службе. Иск был принят к производству в июне 2024 года, а в августе суд по ходатайству истца перешел к закрытому разбирательству. На заседании в ноябре суд удовлетворил заявление судьи Юлии Жбанковой о самоотводе. Причины самоотвода не сообщались. Спор рассматривал судья Владислав Сорокин. Изначально этот иск был заявлен "Роснефтью" как встречный в деле по иску "Транснефти" о взыскании с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору. "Транснефть" возражала против совместного рассмотрения двух исков. По словам ее представителя в суде, "Транснефть" не является лицом, реализовывавшим проект, он реализовывался другими самостоятельными юрлицами - "Черномортранснефтью" и "Роснефть-Краснодарнефтегазом" - на основании других договоров. К зачету эти суммы не могут быть приняты, и принятие встречного иска не приведет к более быстрому рассмотрению дела, заявил представитель. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд выделил иск "Роснефти" в отдельное производство. По нефтепроводу Тихорецк – Туапсе поставляется нефть на Туапсинский НПЗ "Роснефти". Спор связан со второй веткой этого нефтепровода, которая была построена в 2014 году для расширения поставок на НПЗ. Вывести ветку на полную мощность планировалось в 2015 году, однако при выполнении подготовительных работ к заполнению нефтью произошла авария. Суды двух инстанций ранее полностью удовлетворили первоначальный иск "Транснефти" к "Роснефти" на сумму около 4,8 миллиарда рублей.
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роснефть, транснефть, бизнес, суд
Роснефть, Транснефть, Бизнес, суд
Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" по проекту трубопровода
Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Роснефти", требовавшей взыскать с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков по проекту строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По информации аппарата судьи, в иске отказано", - сказали в пресс-службе.
Иск был принят к производству в июне 2024 года, а в августе суд по ходатайству истца перешел к закрытому разбирательству. На заседании в ноябре суд удовлетворил заявление судьи Юлии Жбанковой о самоотводе. Причины самоотвода не сообщались. Спор рассматривал судья Владислав Сорокин.
Изначально этот иск был заявлен "Роснефтью" как встречный в деле по иску "Транснефти" о взыскании с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору.
"Транснефть" возражала против совместного рассмотрения двух исков. По словам ее представителя в суде, "Транснефть" не является лицом, реализовывавшим проект, он реализовывался другими самостоятельными юрлицами - "Черномортранснефтью" и "Роснефть-Краснодарнефтегазом" - на основании других договоров. К зачету эти суммы не могут быть приняты, и принятие встречного иска не приведет к более быстрому рассмотрению дела, заявил представитель. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд выделил иск "Роснефти" в отдельное производство.
По нефтепроводу Тихорецк – Туапсе поставляется нефть на Туапсинский НПЗ "Роснефти". Спор связан со второй веткой этого нефтепровода, которая была построена в 2014 году для расширения поставок на НПЗ. Вывести ветку на полную мощность планировалось в 2015 году, однако при выполнении подготовительных работ к заполнению нефтью произошла авария. Суды двух инстанций ранее полностью удовлетворили первоначальный иск "Транснефти" к "Роснефти" на сумму около 4,8 миллиарда рублей.
Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды