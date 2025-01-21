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Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей
Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей - 21.01.2025, ПРАЙМ
Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал около трех миллиардов рублей с Военно-строительной компании (ВСК), одного из основных подрядчиков Минобороны, по иску Минобороны... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:09+0300
2025-01-21T15:09+0300
россия
суд
минобороны
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы взыскал около трех миллиардов рублей с Военно-строительной компании (ВСК), одного из основных подрядчиков Минобороны, по иску Минобороны России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.Отмечается, что суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, который требовал взыскания неустойки по контракту на выполнение строительно-монтажных работ.Ранее представитель истца сообщил, что в 2023 году Счетная палата обнаружила завышение стоимости работ.
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россия, суд, минобороны
РОССИЯ, суд, Минобороны
15:09 21.01.2025
 
Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с подрядчика Минобороны ВСК три миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы взыскал около трех миллиардов рублей с Военно-строительной компании (ВСК), одного из основных подрядчиков Минобороны, по иску Минобороны России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, который требовал взыскания неустойки по контракту на выполнение строительно-монтажных работ.
Ранее представитель истца сообщил, что в 2023 году Счетная палата обнаружила завышение стоимости работ.
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