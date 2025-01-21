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Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей
Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей - 21.01.2025, ПРАЙМ
Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал около трех миллиардов рублей с Военно-строительной компании (ВСК), одного из основных подрядчиков Минобороны, по иску Минобороны... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T15:09+0300
2025-01-21T15:09+0300
2025-01-21T15:09+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы взыскал около трех миллиардов рублей с Военно-строительной компании (ВСК), одного из основных подрядчиков Минобороны, по иску Минобороны России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.Отмечается, что суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, который требовал взыскания неустойки по контракту на выполнение строительно-монтажных работ.Ранее представитель истца сообщил, что в 2023 году Счетная палата обнаружила завышение стоимости работ.
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россия, суд, минобороны
Московский суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с подрядчика Минобороны ВСК три миллиарда рублей
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы взыскал около трех миллиардов рублей с Военно-строительной компании (ВСК), одного из основных подрядчиков Минобороны, по иску Минобороны России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, который требовал взыскания неустойки по контракту на выполнение строительно-монтажных работ.
Ранее представитель истца сообщил, что в 2023 году Счетная палата обнаружила завышение стоимости работ.
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны