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В Рыбном союзе оценили объем торговли рыбой и морепродуктами между РФ и КНР

В Рыбном союзе оценили объем торговли рыбой и морепродуктами между РФ и КНР - 21.01.2025, ПРАЙМ

В Рыбном союзе оценили объем торговли рыбой и морепродуктами между РФ и КНР

Объем торговли рыбой и морепродуктами в прошлом году остался на уровне 3,15 миллиарда долларов, а экспорт из России снизился на 5% к 2023 году, сообщили РИА... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:39+0300

2025-01-21T17:39+0300

2025-01-21T17:39+0300

экономика

россия

китай

рыба

морепродукты

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Объем торговли рыбой и морепродуктами в прошлом году остался на уровне 3,15 миллиарда долларов, а экспорт из России снизился на 5% к 2023 году, сообщили РИА Новости в аналитическом центре Рыбного союза со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая. "В 2024 году объем торговли рыбой и морепродуктами между Россией и Китаем остался на уровне 2023 года − 3,15 миллиарда долларов. В 2024 году экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай просел на 5% к 2023 году − до 2,7 миллиарда долларов. Наибольшее снижение показала рыба мороженая неразделанная, поставки которой сократились на 17% − до 1,3 миллиарда долларов. В то же время, российский вывоз ракообразных в Поднебесную поднялся на 7%", - рассказали в Рыбном союзе. Там отметили, что доля России в китайском импорте рыбы и морепродуктов составляет свыше 15%. Более того, Россия находится на 2 месте в мире среди экспортеров рыбы и морепродуктов в КНР, уступая только Эквадору. Кроме того, импорт рыбы и морепродуктов из КНР в Россию в 2024 году увеличился на 57% к 2023 году и достиг 406 миллионов долларов. Так, поставки мороженой рыбы выросли на 85% − до 96 миллионов долларов, ввоз рыбного филе поднялся на 16% − до 41 миллиона долларов, а моллюсков китайская сторона отправила в 2 раза больше − на 74 миллиона долларов.

китай

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россия, китай, рыба, морепродукты