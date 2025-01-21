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В Рыбном союзе оценили объем торговли рыбой и морепродуктами между РФ и КНР - 21.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Рыбном союзе оценили объем торговли рыбой и морепродуктами между РФ и КНР
В Рыбном союзе оценили объем торговли рыбой и морепродуктами между РФ и КНР - 21.01.2025, ПРАЙМ
В Рыбном союзе оценили объем торговли рыбой и морепродуктами между РФ и КНР
Объем торговли рыбой и морепродуктами в прошлом году остался на уровне 3,15 миллиарда долларов, а экспорт из России снизился на 5% к 2023 году, сообщили РИА... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:39+0300
2025-01-21T17:39+0300
экономика
россия
китай
рыба
морепродукты
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Объем торговли рыбой и морепродуктами в прошлом году остался на уровне 3,15 миллиарда долларов, а экспорт из России снизился на 5% к 2023 году, сообщили РИА Новости в аналитическом центре Рыбного союза со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая. "В 2024 году объем торговли рыбой и морепродуктами между Россией и Китаем остался на уровне 2023 года − 3,15 миллиарда долларов. В 2024 году экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай просел на 5% к 2023 году − до 2,7 миллиарда долларов. Наибольшее снижение показала рыба мороженая неразделанная, поставки которой сократились на 17% − до 1,3 миллиарда долларов. В то же время, российский вывоз ракообразных в Поднебесную поднялся на 7%", - рассказали в Рыбном союзе. Там отметили, что доля России в китайском импорте рыбы и морепродуктов составляет свыше 15%. Более того, Россия находится на 2 месте в мире среди экспортеров рыбы и морепродуктов в КНР, уступая только Эквадору. Кроме того, импорт рыбы и морепродуктов из КНР в Россию в 2024 году увеличился на 57% к 2023 году и достиг 406 миллионов долларов. Так, поставки мороженой рыбы выросли на 85% − до 96 миллионов долларов, ввоз рыбного филе поднялся на 16% − до 41 миллиона долларов, а моллюсков китайская сторона отправила в 2 раза больше − на 74 миллиона долларов.
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россия, китай, рыба, морепродукты
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, рыба, морепродукты
17:39 21.01.2025
 
В Рыбном союзе оценили объем торговли рыбой и морепродуктами между РФ и КНР

Рыбный союз: торговля РФ и КНР рыбой и морепродуктами в 2024 г равна $3,15 млрд

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа красной рыбы на рождественской продовольственной ярмарке во Владивостоке
Продажа красной рыбы на рождественской продовольственной ярмарке во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Объем торговли рыбой и морепродуктами в прошлом году остался на уровне 3,15 миллиарда долларов, а экспорт из России снизился на 5% к 2023 году, сообщили РИА Новости в аналитическом центре Рыбного союза со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.
"В 2024 году объем торговли рыбой и морепродуктами между Россией и Китаем остался на уровне 2023 года − 3,15 миллиарда долларов. В 2024 году экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай просел на 5% к 2023 году − до 2,7 миллиарда долларов. Наибольшее снижение показала рыба мороженая неразделанная, поставки которой сократились на 17% − до 1,3 миллиарда долларов. В то же время, российский вывоз ракообразных в Поднебесную поднялся на 7%", - рассказали в Рыбном союзе.
Там отметили, что доля России в китайском импорте рыбы и морепродуктов составляет свыше 15%. Более того, Россия находится на 2 месте в мире среди экспортеров рыбы и морепродуктов в КНР, уступая только Эквадору.
Кроме того, импорт рыбы и морепродуктов из КНР в Россию в 2024 году увеличился на 57% к 2023 году и достиг 406 миллионов долларов. Так, поставки мороженой рыбы выросли на 85% − до 96 миллионов долларов, ввоз рыбного филе поднялся на 16% − до 41 миллиона долларов, а моллюсков китайская сторона отправила в 2 раза больше − на 74 миллиона долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙрыбаморепродукты
 
 
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