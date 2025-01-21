https://1prime.ru/20250121/tovarooborot-854345117.html
Путин оценил рост товарооборота России и Китая
Путин оценил рост товарооборота России и Китая - 21.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота России и Китая
Всего за 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на более чем 7%, достигнув более 220 миллиардов долларов, заявил глава государства... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:50+0300
2025-01-21T12:50+0300
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политика
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всего за 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на более чем 7%, достигнув более 220 миллиардов долларов, заявил глава государства Владимир Путин."Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот (с Китаем - ред.) продемонстрировал рост более 7% и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике, весь год составил почти 245 миллиардов", - отметин российский лидер в рамках видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.Российский президент также отметил рост встречных туристических потоков, спортивных и образовательных обменов между двумя странами.
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Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин оценил рост товарооборота России и Китая
Путин: рост товарооборота России и Китая за 11 месяцев 2024 года превысил 7%
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всего за 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на более чем 7%, достигнув более 220 миллиардов долларов, заявил глава государства Владимир Путин.
"Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот (с Китаем - ред.) продемонстрировал рост более 7% и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике, весь год составил почти 245 миллиардов", - отметин российский лидер в рамках видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский президент также отметил рост встречных туристических потоков, спортивных и образовательных обменов между двумя странами.
Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин