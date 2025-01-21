https://1prime.ru/20250121/tovarooborot-854345117.html

Путин оценил рост товарооборота России и Китая

Путин оценил рост товарооборота России и Китая - 21.01.2025, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота России и Китая

Всего за 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на более чем 7%, достигнув более 220 миллиардов долларов, заявил глава государства... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T12:50+0300

2025-01-21T12:50+0300

2025-01-21T12:50+0300

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Всего за 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на более чем 7%, достигнув более 220 миллиардов долларов, заявил глава государства Владимир Путин."Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот (с Китаем - ред.) продемонстрировал рост более 7% и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике, весь год составил почти 245 миллиардов", - отметин российский лидер в рамках видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.Российский президент также отметил рост встречных туристических потоков, спортивных и образовательных обменов между двумя странами.

https://1prime.ru/20250121/gaz-854344856.html

китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин