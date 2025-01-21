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Мезенцев назвал ожидаемый объем товарооборота РФ и Белоруссии в 2025 году

Мезенцев назвал ожидаемый объем товарооборота РФ и Белоруссии в 2025 году - 21.01.2025, ПРАЙМ

Мезенцев назвал ожидаемый объем товарооборота РФ и Белоруссии в 2025 году

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев считает, что товарооборот РФ и Белоруссии в 2025 году превысит 60 миллиардов долларов. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T18:07+0300

2025-01-21T18:07+0300

2025-01-21T18:07+0300

россия

белоруссия

товарооборот

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев считает, что товарооборот РФ и Белоруссии в 2025 году превысит 60 миллиардов долларов. "Прогноз этого года - увеличение товарооборота по отношению к году ушедшему. А мы будем считать, что это примерно товары и услуги на 60 миллиардов долларов США", - заявил Мезенцев в интервью телеканалу "Россия 24". При этом, по его словам, в 2024 году рост товарооборота составил примерно 7-8% по отношению к 2023 году. "Это лучший ответ на значение интеграционной работы", - подчеркнул он.

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россия, белоруссия, товарооборот