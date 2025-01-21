https://1prime.ru/20250121/tramp-854337989.html

Трамп назвал Испанию членом БРИКС

Трамп назвал Испанию членом БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал Испанию членом БРИКС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Испания входит в объединение БРИКС. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T08:22+0300

2025-01-21T08:22+0300

2025-01-21T08:22+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Испания входит в объединение БРИКС. В ходе подписания президентских указов один из журналистов поинтерествался у Трампа, чего следует ожидать странам Североатлантического альянса, которые слишком мало расходуют на оборону. В качестве примера он назвал Францию и Испанию. "У Испании очень низкие. И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания", - заявил президент США.В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации, которая состоялась в Капитолии.

https://1prime.ru/20250121/tramp-854337871.html

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сша, испания, брикс, дональд трамп