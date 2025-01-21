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Трамп назвал Испанию членом БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп назвал Испанию членом БРИКС
Трамп назвал Испанию членом БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал Испанию членом БРИКС
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Испания входит в объединение БРИКС. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T08:22+0300
2025-01-21T08:22+0300
сша
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Испания входит в объединение БРИКС. В ходе подписания президентских указов один из журналистов поинтерествался у Трампа, чего следует ожидать странам Североатлантического альянса, которые слишком мало расходуют на оборону. В качестве примера он назвал Францию и Испанию. "У Испании очень низкие. И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания", - заявил президент США.В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации, которая состоялась в Капитолии.
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сша, испания, брикс, дональд трамп
США, ИСПАНИЯ, БРИКС, Дональд Трамп
08:22 21.01.2025
 
Трамп назвал Испанию членом БРИКС

Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Испания входит в объединение БРИКС.
В ходе подписания президентских указов один из журналистов поинтерествался у Трампа, чего следует ожидать странам Североатлантического альянса, которые слишком мало расходуют на оборону. В качестве примера он назвал Францию и Испанию.
"У Испании очень низкие. И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания", - заявил президент США.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации, которая состоялась в Капитолии.
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СШАИСПАНИЯБРИКСДональд Трамп
 
 
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