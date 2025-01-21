https://1prime.ru/20250121/tramp-854338694.html

Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам

Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам - 21.01.2025, ПРАЙМ

Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступив в должность, подписал указ, предусматривающий приостановку на 90 дней предоставления другим странам помощи в | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T09:10+0300

2025-01-21T09:10+0300

2025-01-21T10:12+0300

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступив в должность, подписал указ, предусматривающий приостановку на 90 дней предоставления другим странам помощи в целях развития, сообщает Белый дом.Приостановка, как отмечается, необходима для оценки соответствия программ внешней политике США."Властью, данной мне как президенту... настоящим приказываю... (ввести) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", - говорится в документе.Как отмечается, политика Соединенных Штатов заключается в том, что никакая дальнейшая иностранная помощь страны "не должна выделяться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике американского президента".Кроме того, согласно документу, "индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям"."Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - подчеркиватся в указе.

https://1prime.ru/20250121/tramp-854337871.html

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сша, дональд трамп