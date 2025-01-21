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Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам
Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступив в должность, подписал указ, предусматривающий приостановку на 90 дней предоставления другим странам помощи в | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:10+0300
2025-01-21T10:12+0300
сша
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступив в должность, подписал указ, предусматривающий приостановку на 90 дней предоставления другим странам помощи в целях развития, сообщает Белый дом.Приостановка, как отмечается, необходима для оценки соответствия программ внешней политике США."Властью, данной мне как президенту... настоящим приказываю... (ввести) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", - говорится в документе.Как отмечается, политика Соединенных Штатов заключается в том, что никакая дальнейшая иностранная помощь страны "не должна выделяться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике американского президента".Кроме того, согласно документу, "индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям"."Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - подчеркиватся в указе.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
09:10 21.01.2025 (обновлено: 10:12 21.01.2025)
 
Трамп распорядился приостановить на 90 дней помощь другим странам

Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам на развитие

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© Фото : Official The White House
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступив в должность, подписал указ, предусматривающий приостановку на 90 дней предоставления другим странам помощи в целях развития, сообщает Белый дом.
Приостановка, как отмечается, необходима для оценки соответствия программ внешней политике США.
"Властью, данной мне как президенту... настоящим приказываю... (ввести) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", - говорится в документе.
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Как отмечается, политика Соединенных Штатов заключается в том, что никакая дальнейшая иностранная помощь страны "не должна выделяться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике американского президента".
Кроме того, согласно документу, "индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".
"Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - подчеркиватся в указе.
 
СШАДональд Трамп
 
 
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