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Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС
Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных торговых пошлин для стран БРИКС. Заявление нового президента транслировалось на канале Белого... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T11:52+0300
2025-01-21T11:52+0300
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политика
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных торговых пошлин для стран БРИКС. Заявление нового президента транслировалось на канале Белого дома."Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США", — заметил он.По словам Трампа, это уже известная позиция, которую не следует расценивать в качестве угрозы.Ранее американский лидер неверно назвал Испанию членом БРИКС.Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
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сша, брикс, дональд трамп
Политика, США, БРИКС, Дональд Трамп
Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС
Трамп пригрозил ввести пошлины в 100% на бизнес стран БРИКС с США
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных торговых пошлин для стран БРИКС. Заявление нового президента транслировалось
на канале Белого дома.
"Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США", — заметил он.
По словам Трампа, это уже известная позиция, которую не следует расценивать в качестве угрозы.
Ранее американский лидер неверно назвал Испанию членом БРИКС.
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
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