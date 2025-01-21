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Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС

Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС - 21.01.2025, ПРАЙМ

Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных торговых пошлин для стран БРИКС. Заявление нового президента транслировалось на канале Белого... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T11:52+0300

2025-01-21T11:52+0300

2025-01-21T11:52+0300

политика

сша

брикс

дональд трамп

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных торговых пошлин для стран БРИКС. Заявление нового президента транслировалось на канале Белого дома."Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США", — заметил он.По словам Трампа, это уже известная позиция, которую не следует расценивать в качестве угрозы.Ранее американский лидер неверно назвал Испанию членом БРИКС.Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 год и смог вернуться в Белый дом после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.

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сша, брикс, дональд трамп