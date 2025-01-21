https://1prime.ru/20250121/transport-854354245.html

Транспорт физлиц могут использовать для борьбы с терроризмом

Транспорт физлиц могут использовать для борьбы с терроризмом - 21.01.2025, ПРАЙМ

Транспорт физлиц могут использовать для борьбы с терроризмом

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о возможности использования транспорта физлиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T16:39+0300

2025-01-21T16:39+0300

2025-01-21T16:39+0300

госдума

терроризм

режим кто

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о возможности использования транспорта физлиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в неотложных случаях в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО). Документ был внесен группой депутатов, в том числе председателем комитета по безопасности ГД Василием Пискаревым. Поправки предполагается внести в статью 11 ФЗ "О противодействии терроризму". Сейчас возможность использования транспорта физических лиц в рамках режима контртеррористической операции установлена для доставления людей, которые нуждаются в срочной медпомощи, в медицинские учреждения и преследования подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Предусмотрено использование в неотложных случаях машин, принадлежащих физлицам, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием, определяет правительство РФ.Предлагается установить возможность использования автомашин, которые принадлежат организациям независимо от форм собственности. Исключения распространяются на машины диппредставительств, консульских и иных учреждений зарубежных стран и международных организаций.

https://1prime.ru/20240830/terrorizm-851223587.html

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госдума, терроризм, режим кто