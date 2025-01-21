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Транспорт физлиц могут использовать для борьбы с терроризмом - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Транспорт физлиц могут использовать для борьбы с терроризмом
Транспорт физлиц могут использовать для борьбы с терроризмом - 21.01.2025, ПРАЙМ
Транспорт физлиц могут использовать для борьбы с терроризмом
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о возможности использования транспорта физлиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T16:39+0300
2025-01-21T16:39+0300
госдума
терроризм
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о возможности использования транспорта физлиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в неотложных случаях в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО). Документ был внесен группой депутатов, в том числе председателем комитета по безопасности ГД Василием Пискаревым. Поправки предполагается внести в статью 11 ФЗ "О противодействии терроризму". Сейчас возможность использования транспорта физических лиц в рамках режима контртеррористической операции установлена для доставления людей, которые нуждаются в срочной медпомощи, в медицинские учреждения и преследования подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Предусмотрено использование в неотложных случаях машин, принадлежащих физлицам, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием, определяет правительство РФ.Предлагается установить возможность использования автомашин, которые принадлежат организациям независимо от форм собственности. Исключения распространяются на машины диппредставительств, консульских и иных учреждений зарубежных стран и международных организаций.
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госдума, терроризм, режим кто
Госдума, терроризм, режим КТО
16:39 21.01.2025
 
Транспорт физлиц могут использовать для борьбы с терроризмом

ГД одобрила проект об использовании транспорта физлиц для борьбы с терроризмом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о возможности использования транспорта физлиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в неотложных случаях в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО).
Документ был внесен группой депутатов, в том числе председателем комитета по безопасности ГД Василием Пискаревым. Поправки предполагается внести в статью 11 ФЗ "О противодействии терроризму". Сейчас возможность использования транспорта физических лиц в рамках режима контртеррористической операции установлена для доставления людей, которые нуждаются в срочной медпомощи, в медицинские учреждения и преследования подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.
Предусмотрено использование в неотложных случаях машин, принадлежащих физлицам, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием, определяет правительство РФ.
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Предлагается установить возможность использования автомашин, которые принадлежат организациям независимо от форм собственности. Исключения распространяются на машины диппредставительств, консульских и иных учреждений зарубежных стран и международных организаций.
 
Госдуматерроризмрежим КТО
 
 
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