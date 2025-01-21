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Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины
Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины
Оттава может ввести аналогичные импортные пошлины на американские товары в случае решения президента США Дональда Трампа повысить их против канадского импорта,... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:57+0300
2025-01-21T17:57+0300
политика
канада
сша
джастин трюдо
дональд трамп
пошлины
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Оттава может ввести аналогичные импортные пошлины на американские товары в случае решения президента США Дональда Трампа повысить их против канадского импорта, заявил журналистам премьер Канады Джастин Трюдо. "Прежде всего, все находится на рассмотрении. Я поддерживаю принцип доллар за доллар в вопросе установления тарифов. Это то, что мы собираемся рассматривать в обязательном порядке", — сказал он. Канадский премьер отметил, что если Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на товары из Канады, то Оттаве может потребоваться ответить "эквивалентными пошлинами" на импорт из США.
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канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп, пошлины
Политика, КАНАДА, США, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, пошлины
17:57 21.01.2025
 
Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины

Трюдо: Оттава может ввести против США те же пошлины, что и Трамп против Канады

© Фото : The Presidential Office of UkraineПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Оттава может ввести аналогичные импортные пошлины на американские товары в случае решения президента США Дональда Трампа повысить их против канадского импорта, заявил журналистам премьер Канады Джастин Трюдо.
"Прежде всего, все находится на рассмотрении. Я поддерживаю принцип доллар за доллар в вопросе установления тарифов. Это то, что мы собираемся рассматривать в обязательном порядке", — сказал он.
Канадский премьер отметил, что если Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на товары из Канады, то Оттаве может потребоваться ответить "эквивалентными пошлинами" на импорт из США.
Здание парламента Канады в Оттаве - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Канада обещает США "сильнейшую боль" от ответных пошлин
9 января, 12:40
 
ПолитикаКАНАДАСШАДжастин ТрюдоДональд Трамппошлины
 
 
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