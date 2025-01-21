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Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины

Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины - 21.01.2025, ПРАЙМ

Трюдо рассказал, как может ответить Канада на американские пошлины

Оттава может ввести аналогичные импортные пошлины на американские товары в случае решения президента США Дональда Трампа повысить их против канадского импорта,... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:57+0300

2025-01-21T17:57+0300

2025-01-21T17:57+0300

политика

канада

сша

джастин трюдо

дональд трамп

пошлины

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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Оттава может ввести аналогичные импортные пошлины на американские товары в случае решения президента США Дональда Трампа повысить их против канадского импорта, заявил журналистам премьер Канады Джастин Трюдо. "Прежде всего, все находится на рассмотрении. Я поддерживаю принцип доллар за доллар в вопросе установления тарифов. Это то, что мы собираемся рассматривать в обязательном порядке", — сказал он. Канадский премьер отметил, что если Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на товары из Канады, то Оттаве может потребоваться ответить "эквивалентными пошлинами" на импорт из США.

https://1prime.ru/20250109/kanada-854092973.html

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канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп, пошлины