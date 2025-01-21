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МИД уведомил Токио о прекращении действия меморандума о японских центрах

МИД уведомил Токио о прекращении действия меморандума о японских центрах - 21.01.2025, ПРАЙМ

МИД уведомил Токио о прекращении действия меморандума о японских центрах

МИД РФ уведомил Токио о прекращении применения меморандумов о японских центрах по техническому содействию, проводимым в РФ реформам. Об этом сообщили в... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T19:34+0300

2025-01-21T19:34+0300

2025-01-21T19:34+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. МИД РФ уведомил Токио о прекращении применения меморандумов о японских центрах по техническому содействию, проводимым в РФ реформам. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В сообщении сказано, что в соответствии с распоряжением правительства РФ МИД России "уведомил 21 января японскую сторону о прекращении применения меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Японии о создании и деятельности на территории Российской Федерации японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам... и меморандума между правительством РФ и правительством Японии о деятельности на территории Российской Федерации Японского центра по техническому содействию проводимым в РФ реформам". В ведомстве заявили, что указанные договоренности были достигнуты на основе понимания, что сотрудничество с Токио в проведении преобразований в России будет способствовать, как зафиксировано в меморандумах, установлению созидательного партнерства между двумя странами, а также укреплению и всестороннему развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной. Также отмечается, что предпринимаемые с февраля 2022 года беспрецедентные недружественные шаги Токио в отношении Москвы идут вразрез с духом и буквой меморандумов, в условиях продолжения японским кабмином антироссийской политики очевидно, что задекларированные в этих документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало. Эксперты ранее сообщали агентству РИА Новости, что Москва не закрывает японские центры. Речь идет лишь о прекращении применения меморандумов. В последнее время, отношения между странами ухудшилось, при этом, в Москве не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором прекращения диалога, "инициатором была именно Япония".

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