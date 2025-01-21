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В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России
В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России - 21.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергоносители в странах объединения. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T13:30+0300
2025-01-21T13:30+0300
энергетика
россия
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергоносители в странах объединения.По словам главы Еврокомиссии, ЕС значительно снизил зависимость от российского топлива, сократив импорт газа на 75%, нефти - на 3% и отказавшись полностью от угля."Но это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих еще не снизились", - подчеркнула Фон дер Ляйен.В феврале Еврокомиссия представит план реформ в энергетическом секторе, направленный на снижение цен на энергоносители в странах сообщества.
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россия, ес
Энергетика, РОССИЯ, ЕС
13:30 21.01.2025
 
В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России

Фон дер Ляйен признала рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов России

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергоносители в странах объединения.
По словам главы Еврокомиссии, ЕС значительно снизил зависимость от российского топлива, сократив импорт газа на 75%, нефти - на 3% и отказавшись полностью от угля.
"Но это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих еще не снизились", - подчеркнула Фон дер Ляйен.
В феврале Еврокомиссия представит план реформ в энергетическом секторе, направленный на снижение цен на энергоносители в странах сообщества.
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