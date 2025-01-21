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В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России

В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России - 21.01.2025, ПРАЙМ

В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергоносители в странах объединения. | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T13:30+0300

2025-01-21T13:30+0300

2025-01-21T13:30+0300

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергоносители в странах объединения.По словам главы Еврокомиссии, ЕС значительно снизил зависимость от российского топлива, сократив импорт газа на 75%, нефти - на 3% и отказавшись полностью от угля."Но это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих еще не снизились", - подчеркнула Фон дер Ляйен.В феврале Еврокомиссия представит план реформ в энергетическом секторе, направленный на снижение цен на энергоносители в странах сообщества.

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