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В Госдуме хотят ограничить розничные цены на продаваемые в России товары - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме хотят ограничить розничные цены на продаваемые в России товары
В Госдуме хотят ограничить розничные цены на продаваемые в России товары - 21.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме хотят ограничить розничные цены на продаваемые в России товары
Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, направленный на ограничение розничных цен на продаваемые в России... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T18:04+0300
2025-01-21T18:05+0300
россия
госдума
цены на продукты в россии
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, направленный на ограничение розничных цен на продаваемые в России товары, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ подготовлен в целях стабилизации цен в розничной торговле на внутреннем рынке РФ. Он устанавливает, что с 1 января 2026 года розничная цена "не может превышать цены производителя или таможенной стоимости ввозимого из-за рубежа товара более, чем вдвое, если иное не установлено для соответствующих товаров или регионов их реализации решением правительства Российской Федерации на временной или постоянной основе". Согласно пояснительной записке к законопроекту, "в последние годы рост потребительских цен на внутреннем рынке приобрел слабо контролируемый государством характер и стал потенциальной угрозой национальной безопасности России, что особенно неприемлемо в условиях специальной военной операции и в целом системной конфронтации с "коллективным Западом". При этом "завышение" цен, вызванное несовершенством рыночной инфраструктуры (в том числе информационной), не ограничивается в настоящее время практически никак, считает Делягин. В этой ситуации депутату "представляется разумным введение прямого ограничения цен установлением предельной совокупной торговой наценки (то есть разницы между розничной ценой и ценой производителя либо ценой ввоза импортного товара) в размере 100%" с предоставлением правительству права вводить временные или постоянные исключения из этого правила для отдельных товаров или субъектов РФ.
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россия, госдума, цены на продукты в россии
РОССИЯ, Госдума, цены на продукты в России
18:04 21.01.2025 (обновлено: 18:05 21.01.2025)
 
В Госдуме хотят ограничить розничные цены на продаваемые в России товары

В ГД внесли законопроект об ограничении розничных цен на продаваемые в РФ товары

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с макаронными изделиями в магазине
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, направленный на ограничение розничных цен на продаваемые в России товары, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ подготовлен в целях стабилизации цен в розничной торговле на внутреннем рынке РФ. Он устанавливает, что с 1 января 2026 года розничная цена "не может превышать цены производителя или таможенной стоимости ввозимого из-за рубежа товара более, чем вдвое, если иное не установлено для соответствующих товаров или регионов их реализации решением правительства Российской Федерации на временной или постоянной основе".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, "в последние годы рост потребительских цен на внутреннем рынке приобрел слабо контролируемый государством характер и стал потенциальной угрозой национальной безопасности России, что особенно неприемлемо в условиях специальной военной операции и в целом системной конфронтации с "коллективным Западом".
При этом "завышение" цен, вызванное несовершенством рыночной инфраструктуры (в том числе информационной), не ограничивается в настоящее время практически никак, считает Делягин.
В этой ситуации депутату "представляется разумным введение прямого ограничения цен установлением предельной совокупной торговой наценки (то есть разницы между розничной ценой и ценой производителя либо ценой ввоза импортного товара) в размере 100%" с предоставлением правительству права вводить временные или постоянные исключения из этого правила для отдельных товаров или субъектов РФ.
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