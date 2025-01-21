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В Госдуме хотят ограничить розничные цены на продаваемые в России товары

В Госдуме хотят ограничить розничные цены на продаваемые в России товары - 21.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме хотят ограничить розничные цены на продаваемые в России товары

Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, направленный на ограничение розничных цен на продаваемые в России... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T18:04+0300

2025-01-21T18:04+0300

2025-01-21T18:05+0300

россия

госдума

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, направленный на ограничение розничных цен на продаваемые в России товары, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ подготовлен в целях стабилизации цен в розничной торговле на внутреннем рынке РФ. Он устанавливает, что с 1 января 2026 года розничная цена "не может превышать цены производителя или таможенной стоимости ввозимого из-за рубежа товара более, чем вдвое, если иное не установлено для соответствующих товаров или регионов их реализации решением правительства Российской Федерации на временной или постоянной основе". Согласно пояснительной записке к законопроекту, "в последние годы рост потребительских цен на внутреннем рынке приобрел слабо контролируемый государством характер и стал потенциальной угрозой национальной безопасности России, что особенно неприемлемо в условиях специальной военной операции и в целом системной конфронтации с "коллективным Западом". При этом "завышение" цен, вызванное несовершенством рыночной инфраструктуры (в том числе информационной), не ограничивается в настоящее время практически никак, считает Делягин. В этой ситуации депутату "представляется разумным введение прямого ограничения цен установлением предельной совокупной торговой наценки (то есть разницы между розничной ценой и ценой производителя либо ценой ввоза импортного товара) в размере 100%" с предоставлением правительству права вводить временные или постоянные исключения из этого правила для отдельных товаров или субъектов РФ.

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россия, госдума, цены на продукты в россии