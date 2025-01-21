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Туротрасль России не ждет взрывного роста цен на отдых в Турции

Туротрасль России не ждет взрывного роста цен на отдых в Турции - 21.01.2025, ПРАЙМ

Туротрасль России не ждет взрывного роста цен на отдых в Турции

Туротрасль в России не ждет взрывного роста цен на отдых в Турции в этом году, в среднем увеличение ожидается на уровне 8-10%; при этом будут путевки, стоимость | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:51+0300

2025-01-21T14:51+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Туротрасль в России не ждет взрывного роста цен на отдых в Турции в этом году, в среднем увеличение ожидается на уровне 8-10%; при этом будут путевки, стоимость которых вырастет меньше или не изменится, сообщили журналистам представители крупных туристических объединений РФ. "Взрывного роста цен не будет, потому что дальше некуда просто. Есть необходимость сохранить потребителя", - сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, отвечая на вопрос о том, ждет ли отрасль в 2025 году роста цен на отдых в Турции. "Ожидается традиционный рост и не только из-за того, что турецкие отельеры поднимут, будет увеличение и по логистике. Все ожидают в рамках инфляционной погрешности – 8-10%. Но это средняя температура по больнице. Будут определенные места, где не будет подниматься стоимость или будет подниматься меньше", - рассказал в свою очередь глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Летом 2024 года вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов сообщил в интервью РИА Новости, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из РФ привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Тогда же газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Осенью турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил РИА Новости, что цены на турецких курортах снизятся в 2025 году.

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