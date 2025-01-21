https://1prime.ru/20250121/udar-854355803.html

"Он неизбежен". В РФ сделали смелое заявление о ракетном ударе по Британии

"Он неизбежен". В РФ сделали смелое заявление о ракетном ударе по Британии - 21.01.2025, ПРАЙМ

"Он неизбежен". В РФ сделали смелое заявление о ракетном ударе по Британии

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сделал смелое заявление на российском государственном телевидении в ответ на... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:21+0300

2025-01-21T17:21+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев сделал смелое заявление на российском государственном телевидении в ответ на использование Украиной британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщило издание The Daily Express и привело его слова.Он сказал, что прямой ракетный удар России по Британии, который "сотрет ее с лица Земли", неизбежен и является вопросом времени и принятия решения. По его словам, иначе и быть не может, так как Москва ответит на применение Киевом британских ракет.Гурулев добавил, что "если на сегодняшний день Британия бьет по нашей территории своими ракетами с территории Украины – все же понимают, что без (натовских — ред.) систем управления и спутниковой навигации они никуда не полетят". Генерал считает такие действия "прямым поводом для того, чтобы Британия перестала существовать на Земле". "Причем не только я так считаю, не только мы так считаем, я думаю, что 80% мира будет хлопать нам в ладоши", – добавил он.По его словам, "все равно наступит тот рубеж, когда мы жахнем". "Он неизбежен. Вопрос просто во времени и в принятии решения. По-другому не получится", – заключил он.Издание отметило, что Украина старается расходовать этот вид вооружений экономно и только там, где он способен принести максимальную пользу, из-за его большой стоимости и ограниченных поставок.В конце прошлого года Лондон разрешил Киеву бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, хотя ранее ему разрешалось применять их лишь в оборонительных целях.Как отмечает издание, в ответ на данное решение Москва скорректировала свою ядерную доктрину. В Кремле заявляли, что применение британских, американских или французских ракет будет восприниматься как прямое нападение на РФ и может повлечь ядерный ответ.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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россия, украина, великобритания, storm shadow